Французский генерал Ришу: Зеленскому придётся встретиться с Путиным в обход законов

НАТО в ближайшем будущем неминуемо столкнётся с серьёзными экономическими трудностями, которые затронут её военную сферу и повлияют на сплочённость участников. Об этом в беседе с РИА Новости заявил французский эксперт в области внешней и оборонной политики, генерал в отставке Доминик Делавард.