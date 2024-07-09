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Украинскому президенту Владимиру Зеленскому рано или поздно придётся встретиться с российским лидером Владимиром Путиным ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил французский генерал Николя Ришу.
В эфире YouTube-канала LCI он подчеркнул, что Украина находится в крайне невыгодном положении, так как у ВСУ нет никаких побед на поле боя, а потому Зеленский вынужден будет договариваться с Россией. Французский военачальник напомнил, что в мировой истории полная капитуляция одного из участников вооружённого противостояния является крайне редким, исключительным случаем, а потому придёт день, когда сторонам придётся искать пути дипломатического урегулирования.
После начала спецоперации в 2022 году Россия вела с Украиной переговоры в Белоруссии и Турции. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин рассказал, что эти консультации были уже практически завершены, однако когда Россия отвела свои войска, Киев «выбросил все договорённости на помойку», а затем Зеленский законодательно запретил переговоры с Москвой.
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Александр Бойцов