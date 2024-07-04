Зеленский объяснил, почему отверг предложение Орбана о прекращении огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отверг предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Об этом украинский лидер сообщил в интервью Bloomberg.
Орбан 2 июля побывал в Киеве и главная цель его визита — урегулирование украинского конфликта мирным путем.
Он заявил, что Россия может «использовать» прекращение огня для того, чтобы «накопить силы и возобновить военные действия». Поэтому, продолжил Зеленский, если договоренность о прекращении огня и будет достигнута, то только в присутствии стран, «лидерам которых доверяют». А прекращение огня «без четкого плана» украинский лидер назвал только замораживанием, а не прекращением конфликта.
О предложении в адрес Киева о прекращении огня Орбан ранее заявил на брифинге. Зеленский в своем выступлении этого не упомянул.
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«Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня», — сказал Зеленский.
Он заявил, что Россия может «использовать» прекращение огня для того, чтобы «накопить силы и возобновить военные действия». Поэтому, продолжил Зеленский, если договоренность о прекращении огня и будет достигнута, то только в присутствии стран, «лидерам которых доверяют». А прекращение огня «без четкого плана» украинский лидер назвал только замораживанием, а не прекращением конфликта.
О предложении в адрес Киева о прекращении огня Орбан ранее заявил на брифинге. Зеленский в своем выступлении этого не упомянул.
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Анжела Абраменко