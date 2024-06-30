Зеленский ответил на вопрос о проведении прямых переговоров с Россией

Мирные переговоры с Россией возможны исключительно при участии посредников и по согласованию предложения с Киевом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью с изданием The Philadelphia Inquirer.
Отвечая на вопрос о вероятности проведения прямых переговоров с Россией, Зеленский заявил, что такой расклад событий исключён. Он подчеркнул, что переговоры могут пройти только при участии посредников из разных государств, которые примут участие в выработке мирного плана и передадут его России.
В качестве примера такого рода переговоров он привёл формат встречи по обсуждению «зерновой сделки». Пока что Киев рассматривает только такую модель, заключил Зеленский.
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Анастасия Чинкова