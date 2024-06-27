«Есть всего несколько месяцев»: Зеленский настроен на быстрый договор с Москвой

Фото: сайт Кремля
Украинский президент Владимир Зеленский признал, что страна понесла очень серьёзные потери на поле боя. Поэтому Киев не желает затягивать конфликт на годы вперёд.
В связи с этим, выступая на саммите ЕС, глава киевского режима призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Он также добавил, что у Киева и Москвы не было контактов после завершения конференции в Швейцарии.
По его совам, когда механизм урегулирования будет достаточно сформирован и проработан, мирный план передадут для изучения российской стороне.
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«У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы эта война продолжалась годами. Поэтому мы хотим приготовить этот мирный план ко второму саммиту», — сказал Зеленский.
По его совам, когда механизм урегулирования будет достаточно сформирован и проработан, мирный план передадут для изучения российской стороне.
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Александр Бойцов