Французский генерал Шилль: 80% поражённых целей приходятся на долю FPV-дронов

Фото: istockphoto/Oselote
Применение дронов в ходе украинского конфликта уже в значительной степени изменило представление о боевых действиях, а многие идеи, ещё пять лет назад считавшиеся современными, утратили актуальность. Теперь в генштабах по всему миру пытаются понять, надолго ли эта новая реальность.
Далеко не все на Западе разделяют энтузиазм по поводу «революции на поле боя», которую несёт массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Начальник штаба Сухопутных сил Франции генерал Пьер Шилль в разговоре с изданием Defense News высказал мнение, что наблюдаемое ныне господство небольших и достаточно примитивных дронов — это временное явление.
Он признаёт, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей, в то время как два года назад их было ровно ноль.
Однако рано или поздно ситуация изменится, уверен французский военачальник. В течение следующих двух лет будут разработаны новые эффективный средства для борьбы против малых дронов. По мнению Шилля, продвижение в области ПВО искусственного интеллекта положит конец эпохе господства беспилотников.
Читайте также:
В России создали беспилотник самолетного типа для ударов в глубину фронта ВСУ
Помощник президента РФ призвал наращивать развитие систем РЭБ
ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
Он признаёт, что в настоящее время на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80% поражённых целей, в то время как два года назад их было ровно ноль.
«Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита, то есть противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — сказал генерал.
Однако рано или поздно ситуация изменится, уверен французский военачальник. В течение следующих двух лет будут разработаны новые эффективный средства для борьбы против малых дронов. По мнению Шилля, продвижение в области ПВО искусственного интеллекта положит конец эпохе господства беспилотников.
Читайте также:
В России создали беспилотник самолетного типа для ударов в глубину фронта ВСУ
Помощник президента РФ призвал наращивать развитие систем РЭБ
ВС России в ходе испытания РЭБ подавили сигнал GPS на половине территории Польши
Александр Бойцов