Французский генерал Шилль: 80% поражённых целей приходятся на долю FPV-дронов

Применение дронов в ходе украинского конфликта уже в значительной степени изменило представление о боевых действиях, а многие идеи, ещё пять лет назад считавшиеся современными, утратили актуальность. Теперь в генштабах по всему миру пытаются понять, надолго ли эта новая реальность.