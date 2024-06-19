Помощник президента РФ призвал наращивать развитие систем РЭБ

Фото: сайт Минобороны РФ
Помощник президента России Алексей Дюмин сказал, что в государстве необходимо наращивать развитие систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и средств высокотехнологичного поражения. Об этом сообщает РИА Новости.
«Весь комплекс вопросов… Во-первых, не укреплять, а наращивать. Это автоматизированные системы управления, это и средства высокотехнологичного поражения, это и системы РЭБ, и весь комплекс задач», — заявил Дюмин на вопрос, какие направления ОПК сейчас необходимо особенно укреплять.Помощник президента добавил, что сейчас боевые действия меняют тактику, появляется новое вооружение.
Ранее стало известно, что НАТО одобрила нанесение ударов вглубь России западным оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак