В России создали беспилотник самолетного типа для ударов в глубину фронта ВСУ

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В России разработали дрон-камикадзе самолетного типа, который сможет осуществлять атаки на объекты ВСУ в глубине фронта. Об этом пишет ТАСС.
Беспилотник разработан в научно-производственном объединении «Стрела», расположенном в Тульской области.
Отмечается, что российские бойцы уже успели испытать вооружение в зоне проведения спецоперации.
По информации издания, российский дрон-камикадзе сможет преодолевать средства радиоэлектронной борьбы, кроме того, ему под силу пройти расстояние, превышающие дальность полета FPV-квадрокоптеров.
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Отмечается, что российские бойцы уже успели испытать вооружение в зоне проведения спецоперации.
«Было зафиксировано успешное поражение объекта противника на дистанции 24 километра», — рассказали на производстве.
По информации издания, российский дрон-камикадзе сможет преодолевать средства радиоэлектронной борьбы, кроме того, ему под силу пройти расстояние, превышающие дальность полета FPV-квадрокоптеров.
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Анастасия Хохлова