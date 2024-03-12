Французский парламент впервые обсудит поддержку Украины

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Французский парламент впервые обсудит вопрос о помощи Украине после того, как президент Эммануэль Макрон заявил, что «красных линий» и ограничений на помощь Киеву не будет, сообщает РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у поддержки Парижем Киева «нет никаких лимитов».
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Александр Климов