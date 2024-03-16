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Французский политик д`Артаньян оценил организацию выборов в России

Французский политик д`Артаньян: выборы президента России хорошо организованы
16 марта 2024, 13:08
Фото: iStock/nemchinowa

Фото: iStock/nemchinowa

Российские президентские выборы хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке. Своими впечатлениями с РИА Новости поделился известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
Он рассказал, что организация выборов в России чем-то напоминает голосование во Франции. Граждане не сталкиваются с какими-либо проблемами, а спокойно получают бюллетени, проходят в изолированную кабинку и оставляют свой голос.

д`Артаньян подчеркнул, что на избирательных участков не зафиксировал каких-то проблем и жалоб от избирателей и других наблюдателей.


Политик происходит из французского дворянского рода, его дальним родственником был знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем романов Александра Дюма-старшего. Сначала политик был мэром небольшого города Марсан, потом депутатом Европарламента и Сената Франции.

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В Британии заявили об уязвимости самолета главы Минобороны страны
ITV: на самолете главы Минобороны Британии нет средств противодействия глушилкам
16 марта 2024, 13:58

Фото: iStock/nevenmn

Самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам, передает ITV.
По информации издания The Times, самолет главы Минобороны Британии якобы был лишен спутниковой связи российскими средствами радиоэлектронной борьбы во время перелета из Польши. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

Позднее со стороны Британии последовало заявление о том, что новые самолеты будут оснащены защитными системами, но эти планы были отложены на несколько лет — до 2026 года.

Напомним, ранее экс-глава британской разведки MI6 Ричард Дирлав подверг критике уровень британских расходов на оборону.

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Губернатор Воробьёв проголосовал на президентских выборах вместе с семьёй
16 марта 2024, 13:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отдал голос на выборах президента России. Он пришёл на избирательный участок в Подмосковье вместе с женой Екатериной и сыновьями Георгием и Михаилом.
«Выборы – это всегда важно, а выборы президента – особенно. Сегодня мы с супругой решили прийти сюда с сыновьями, которые проявляли большую заинтересованность. Они знают, что можно голосовать на «Госуслугах», а можно вживую. Думаю, что когда они вырастут, то голосование, если и останется на бумаге, то в очень небольшом количестве. Всё будет происходить дистанционно», – сказал Воробьёв.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в голосовании и отметил большой интерес к выборам среди жителей региона.
«Хочу поблагодарить всех, кто приходит проголосовать, и кто работает на избирательных участках. У нас более 3900 УИКов. Это много, и работа там очень насыщенная. Мы видим большой интерес к выборам, что очень радует. Наша задача - всё организовать должным образом», – заявил губернатор.
Выборы президента в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков. После первого дня голосования явка в регионе превысила 31%.

За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.

В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.


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#подмосковье
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Омский губернатор Хоценко стал волонтёром и поработал водителем у избиркома
16 марта 2024, 13:47

Фото: iStock/Natalia Kokhanova

Губернатор Омской области Виталий Хоценко несколько часов проработал водителем у избирательной комиссии. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что работал водителем и выезжал по заявкам жителей на дом. Сначала он посетил семью Журавлёвых, которые не могут прийти на избирательный участок, поскольку им не с кем оставить детей. Они высоко оценили возможность приглашения УИК домой, назвав такую услугу очень удобной.

Затем губернатор посетил ветерана Елену Кудрявцеву. Она, как истинный патриот, понимает важность участия в президентских выборах. Хоценко призвал брать пример со старшего поколения.

Выборы президента России стартовали 15 марта и завершатся в воскресенье, 17 марта.

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#выборы
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Мишустин проголосовал на выборах президента России
16 марта 2024, 13:37

Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Правительства РФ.
Отмечается, что Мишустин принял участие в голосовании в онлайн-формате. По его словам, это довольно удобный способ оставить свой голос. Им могут воспользоваться жители трети регионов России.

Премьер-министр призвал россиян, которые ещё не отдали свой голос, прийти на избирательные участки или принять участие в выборах в дистанционном формате.

Он подчеркнул, что на этих выборах речь идёт о будущем России, поэтому важно сделать выбор ради своих близких и развития страны.

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#президент
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Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, заявил Лавров
16 марта 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт, поскольку они являются неотъемлемой частью России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров к годовщине воссоединения.
В настоящее время Крым имеет чёткие перспективы развития. России удалось решить многие проблемы, которые достались от Украины, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, что Лавров записал видеообращение к 10-летию воссоединения. 16 марта 2014 года состоялся референдум о статусе регионов. 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение полуострова в состав России. Это историческое событие получило названии «Крымская весна».

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#россия
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Политолог Мигранян рассказал о целях выборов в демократическом обществе
16 марта 2024, 12:45

Фото: Радио 1

Одна из главных целей выборов главы государства – подтвердить легитимность власти. Как передаёт корреспондент «Радио 1», такое мнение высказал член Мособлизбиркома с правом решающего голоса, профессор МГИМО, кандидат исторических наук, политолог и историк Андраник Мигранян. Он выступил в Центре общественного наблюдения Московской области, которые в дни президентских выборов работает в Одинцове.
«Выборы крайне важны в любом демократическом обществе, чтобы ещё раз подтвердить легитимность власти, показать поддержку и единство общества», – отметил Мигранян.
Он рассказал об истории становления и развития мировой демократии, проанализировал происходящие в современном обществе политические процессы. Помимо этого, политолог провёл сравнительный анализ выборного процесса в разных странах.

В Московской области в субботу проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.

В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.

Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.

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#выборы
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#история
#голосование
#подмосковье
#московская область
#президент
#россия
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Маск согласился с мнением об истощении запасов США из-за конфликта на Украине
Маск согласился с мнением об истощении военных запасов США из-за помощи Киеву
16 марта 2024, 12:41

Фото: iStock/ValleraTo

Американский миллиардер Илон Маск согласился с мнением о том, что военные запасы США были истощены из-за украинского конфликта. Об этом он написал в соцсети Х.
Ранее бизнесмен Дэвид Сакс написал, что неоконсерваторы убеждены, будто американская мощь безгранична. Из-за этого они отказываются признавать компромиссные пути и расставлять приоритеты. В результате, США истощили свои запасы, помогая Украины в конфликте, которого изначально можно было легко избежать.

Маск полностью согласился с мнением Сакса.

Ранее предприниматель предрёк гибель США в случае, если Вашингтон не изменит свою политику в отношении мигрантов. Ещё четыре года неправильной политики приведут к полному разрушению страны.

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Депутат Мособлдумы Вшивцев ответил на оскорбления в телеграм-каналах
16 марта 2024, 12:27

Фото: Радио 1

Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев рассказал, зачем он объезжает избирательные участки и следит за ходом голосования на президентских выборах, передаёт корреспондент «Радио 1». Накануне некоторые телеграм-каналы позволили себе насмешливые реплики по поводу того, как слепой может что-либо проверять и вообще участвовать в жизни общества. Как известно, Вшивцев лишился зрения во время боевых действий в Афганистане.
«Идёт информационная война, и я прекрасно понимаю, что здесь нет каких-то норм и правил. Выбирается любая форма, чтобы очернить происходящее в нашей стране. Наверное, эти люди не знают, что из 8 млрд человек, проживающих на Земле, более 1млрд – инвалиды, свыше 100 млн – инвалиды по зрению. ООН приняла Конвенцию об их правах, которая предусматривает создание возможностей быть равным среди равных. Я как депутат областной думы езжу по территории округа, откуда избирался, и знакомлюсь с работой участков», – сказал Вшивцев.
Депутат отметил, что в Московской области инвалиды по зрению активно участвуют в общественной жизни. Они хотят ходить на выборы и реализовывать своё право голосовать.
«Люди, которые пытаются комментировать мою работу на избирательных участках, наверное, понятия не имеют, что такое система Брайля. Я с ней хорошо знаком. Кроме того, авторы публикаций, видимо, не в курсе, что вся линейка современных гаджетов – с речевым выходом, и это даёт возможность человеку быстро адаптироваться в информационном потоке», – добавил парламентарий.
Он добавил, что в регионе на 150 избирательных участках используют специальные трафареты для заполнения бюллетеней слабовидящими гражданами.

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#политика
#выборы
#голосование
#инвалиды
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#мособлизбирком
#московская область
#подмосковье
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Захарова: Запад отказывается от Украины из-за неудач ВСУ на фронте
16 марта 2024, 12:13

Фото: сайт МИД РФ

Запад отказывается от Украины, видя неудачи ВСУ на фронте. Об этом в беседе с РИА Новости заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Макроны, Боррели и все остальные, Блинкены», которые всеми силами затягивали Украину и украинский народ в страшный конфликт, провоцируя их и обещая прекрасное демократическое будущее, теперь активно отказываются от страны, подчеркнула Захарова.

Запад не станет защищать народ и независимость Украины, а лишь продолжит использовать страну для финансовой выгоды и ведения войны против России.

Также Захарова напомнила про слова главы дипломатии Евросоюза Жозефа Борреля, который сравнил Европу с садом, а весь остальной мир с джунглями. По её словам, в первое время Запад говорил о том, что Украина уже стала частью этого сада. Однако, как только Киев начал терпеть неудачи на фронте, эти заявления прекратились.

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#мария захарова
#мид рф
#украина
#всу
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