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Российские президентские выборы хорошо организованы и проходят в спокойной обстановке. Своими впечатлениями с РИА Новости поделился известный французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, приехавший в ДНР в качестве международного наблюдателя.
Он рассказал, что организация выборов в России чем-то напоминает голосование во Франции. Граждане не сталкиваются с какими-либо проблемами, а спокойно получают бюллетени, проходят в изолированную кабинку и оставляют свой голос.
д`Артаньян подчеркнул, что на избирательных участков не зафиксировал каких-то проблем и жалоб от избирателей и других наблюдателей.
Политик происходит из французского дворянского рода, его дальним родственником был знаменитый капитан королевских мушкетеров шевалье д`Артаньян, ставший героем романов Александра Дюма-старшего. Сначала политик был мэром небольшого города Марсан, потом депутатом Европарламента и Сената Франции.
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д`Артаньян подчеркнул, что на избирательных участков не зафиксировал каких-то проблем и жалоб от избирателей и других наблюдателей.
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Анастасия Чинкова