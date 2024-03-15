Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Художественный руководитель Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина дирижёр Фабио Мастранджело отметил приятную и комфортную атмосферу в зале избирательного участка в Санкт-Петербурге, куда он пришёл голосовать.
«Сам процесс проходит без проволочек, очень быстро. Никаких проблем нет. Все очень хорошо все организовано», — заявил в беседе с «Петербургским дневником» Мастранджело.
Кроме этого, он принял участие в ещё одном голосовании, касающемся благоустройства окружающей среды города. Мастранджело подчеркнул, что Италии необходимо перенять российский опыт подобных голосований по подобным вопросам.
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