Памфилова оценила организацию голосования на участке в Подмосковье

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова высоко оценила организацию голосования на избирательном участке, куда она пришла отдать голос на выборах президента России. Глава ЦИК голосовала по месту жительства.
«На участке есть всё, что положено, процесс организован прекрасно, и мои коллеги – замечательные, доброжелательные. Всё хорошо, всё нормально, потому что мы вместе», – сказала Памфилова.Она отметила, что традиционное голосование – лишний повод увидеться, поддержать коллег.
«Хочу поддержать всех коллег по стране, тех, кто сейчас с полной отдачей осуществляет эту важнейшую и ответственнейшую миссию. В нашем сообществе избирательных комиссий работают замечательные люди», – уверена председатель Центризбиркома.В Московской области проходит второй день основного этапа голосования на выборах президента России. В 8 утра открылись 3 936 избирательных участков.
В Подмосковье зарегистрированы 6 млн 69 тыс. избирателей. 143 866 человек – это жители других регионов, которые будут голосовать в Московской области. Отдать голос онлайн намерены 780,6 тыс. человек.
За ходом голосования в Московской области следят 150 иностранных наблюдателей из 15 государств.
Для удобства жителей голосование по выборам президента России в этом году впервые проходит три дня – 15,16 и 17 марта с 8:00 до 20:00.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения в Московской области, где круглосуточно следят за ходом выборов, предоставляют информацию со всех избирательных участков.
Задать все интересующие вопросы жители Подмосковья могут сотрудникам «Службы заботы» Мособлизбиркома, позвонив по телефону 8(800) 550-97-44.
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Лора Луганская