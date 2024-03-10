Французский политик Филиппо: использование активов России нелегально и глупо

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Использование замороженных российских активов в Евросоюзе нелегально и глупо, передает РИА Новости слова лидера французской партии «Патриоты» и кандидата на выборах в Европарламент, политика Флориана Филиппо.
В России больше западных активов, чем наоборот, в том числе, в РФ много французских активов, объяснил политик.
По его мнению, это может быть использовано, чтобы спровоцировать Москву на ответные действия, а потом обвинить в этом, атаковав и наложив новые санкции.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что изъятие замороженных российских активов в Евросоюзе и направление их на финансирование Украины противоречат международному праву. При этом он поддержал идею ввести налог на прибыль от замороженных активов РФ, что составит €3-5 млрд в год.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около €300 млрд. Порядка €200 млрд находятся в Евросоюзе. В ЕС обсуждают варианты использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
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«Если они это сделают, я думаю, Россия сделает то же самое. Это будет война», — сказал Филиппо.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон обратил внимание на то, что изъятие замороженных российских активов в Евросоюзе и направление их на финансирование Украины противоречат международному праву. При этом он поддержал идею ввести налог на прибыль от замороженных активов РФ, что составит €3-5 млрд в год.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около €300 млрд. Порядка €200 млрд находятся в Евросоюзе. В ЕС обсуждают варианты использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
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Ювелина Бернст