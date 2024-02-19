В Евросоюзе продолжают обсуждение об использовании замороженных активов РФ

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В Европе продолжают обсуждение использования замороженных российских активов, однако, единого мнения на этот счёт ещё нет, с таким заявлением выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Мы продолжаем использование доходов от иммобилизованных в Европе российских активов, чтобы направлять их на восстановление Украины. Но по этому нет полного соглашения для имплентации этого решения», — прокомментировал ситуацию Боррель в ходе пресс-конференции.
По его словам, новый, 13-й пакет антироссийских санкций должен быть принят до 24 февраля.
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Евгения Парфентьева