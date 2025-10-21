Французский политик Филиппо призвал «покончить с ЕС» из-за антироссийской политики
Филиппо назвал действия «параноидальным бредом»
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал в своём блоге курс Европейского союза, назвав его действия вредными для европейских стран.
Политик обвинил ЕС в «саботаже мира» и в том, что антироссийская политика подрывает экономику региона.
«ЕС систематически саботирует мир при любой возможности! Он всё больше будет погружаться в свой антироссийский параноидальный бред, даже если это означает пожертвовать своей собственной экономикой», — заявил Филиппо.По его словам, европейцам стоит пересмотреть свое отношение к Евросоюзу, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации.