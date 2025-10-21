«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча»: Трамп о переговорах с Си Цзиньпином
Трамп рассчитывает на продуктивные переговоры с лидером КНР по торговым вопросам
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешное проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, посвящённой торговым разногласиям между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступая на мероприятии в Белом доме, он отметил, что многие люди ожидают положительного исхода переговоров.
«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди», — заявил он.В то же время американский лидер подчеркнул, что встреча может не состояться, если одна из сторон откажется участвовать.