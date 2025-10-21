«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча»: Трамп о переговорах с Си Цзиньпином

21 октября 2025, 21:23

Трамп рассчитывает на продуктивные переговоры с лидером КНР по торговым вопросам

Си Цзиньпин (Фото: РИА Новости / Владимир Смирнов)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на успешное проведение встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, посвящённой торговым разногласиям между странами. Об этом сообщает РИА Новости.





Выступая на мероприятии в Белом доме, он отметил, что многие люди ожидают положительного исхода переговоров.





«Я думаю, у нас будет очень успешная встреча, этого ждут многие люди», — заявил он.