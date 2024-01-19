Во Франции жестко осудили решение ЕП лишить венгрию средств Евросоюза

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Политик из Франции и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает безумием решение Европарламента о лишении Венгрии средств от Евросоюза.
«Невероятное безумие! Вчера Европарламент показал, до какой степени ЕС является позорной диктатурой, которую необходимо уничтожить как можно быстрее!» — написал Филиппо на своей странице в X (бывший Twitter).
Он пояснил, что ЕС хочет лишить Венгрию получения европейских денег, из-за того, что в стране приняли закон о «национальном суверенитете», который против иностранного вмешательства и некоторых проникших в него НПО.
18 января, в Европарламенте (ЕП) также рассмотрели резолюцию Совета ЕС, согласно которой должен быть запущен процесс лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе. Ранее финский депутат ЕП Петри Сарвамаа написал петицию, в которой заявляется, что Венгрия препятствует достижению консенсуса в ЕС.
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Элина Позднякова