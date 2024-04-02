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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза разоряет Францию и должна быть прекращена.
В своем посте в социальной сети X он отметил, что Евросоюз только что выделил Украине новый месячный транш в размере 1,5 миллиарда евро, из которых Франция внесла 300 миллионов.
Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, выходу из ЕС и прекращению помощи Украине, которая, по его мнению, только усугубляет конфликт и наносит ущерб французской экономике.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переводе первого транша макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд евро за январь, февраль и март 2024 года.
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Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, выходу из ЕС и прекращению помощи Украине, которая, по его мнению, только усугубляет конфликт и наносит ущерб французской экономике.
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Артем Кузьмин