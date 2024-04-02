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Французский политик призвал прекратить помогать Украине

Филиппо: финансовая помощь Украине разоряет Францию, ее нужно прекратить
02 апреля 2024, 15:16
Фото: iStock/AlxeyPnferov

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что финансовая помощь Украине со стороны Евросоюза разоряет Францию и должна быть прекращена.
В своем посте в социальной сети X он отметил, что Евросоюз только что выделил Украине новый месячный транш в размере 1,5 миллиарда евро, из которых Франция внесла 300 миллионов.

Филиппо призвал к отставке президента Франции Эммануэля Макрона, выходу из ЕС и прекращению помощи Украине, которая, по его мнению, только усугубляет конфликт и наносит ущерб французской экономике.


Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о переводе первого транша макрофинансовой помощи Украине в размере 4,5 млрд евро за январь, февраль и март 2024 года.

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Путин перечислил приоритеты в работе МВД
Путин: Приоритеты МВД — общественный порядок, борьба с экстремизмом, миграция
02 апреля 2024, 14:05

Фото: сайт Кремля

Президент РФ перечислил приоритеты, которым следует в своей работе придерживаться сотрудникам министерства внутренних дел РФ. Это прежде всего обеспечение общественного порядка, борьба с экстремистскими проявлениями и пресечение незаконной миграции.
Об этом российский лидер заявил во время своего выступления на расширенном заседании коллегии МВД России. Он отметил, что в настоящее время внутренние и внешние угрозы часто переплетаются и все они несут опасность России, направлены на ослабление страны. Нелегальную миграцию российский президент назвал питательной средой для преступности.

Особо глава государства отметил работу сотрудников МВД в Донбассе и Новороссии, где помимо раскрытия бытовых преступлений приходится противостоять украинским диверсионно-разведывательным группам. Одной из важнейших задач МВД в новых регионах Путин назвал защиту местных жителей от криминальных угроз и обеспечение нормальной работы власти.

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Экс-советника Зеленского подозревают в краже 2,5 миллионов долларов
Бывшего советника офиса главы Украины подозревают в хищении 2,5 миллиона долларов
02 апреля 2024, 13:57

Фото: Istock/Atstock Productions

Преступная группа во главе с экс-советником офиса президента Украины Владимира Зеленского задержана по подозрению в хищении 2,5 миллиона долларов. Об этом заявила специализированная антикоррупционная прокуратура страны в своём Telegram-канале.
Уточняется, что преступная группа завладела 2,5 миллионами долларов во время приобретения трансформаторов. Для этого заранее был выбран специальный поставщик.

Имя экс-советника офиса Зеленского не разглашается. При этом депутат парламента Украины Алексей Гончаренко сообщил в своем Telegram-канале, что речь идет об Артеме Шило.

В результате задержаны лидер, соорганизатор и два участника мошеннической группировки. Возбуждено уголовное дело по статье «присвоение, растрата имущества путем злоупотребления служебным положением».

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Лукашенко рассказал о готовности Белоруссии к войне
Лукашенко: Белоруссия готовится к войне, но воевать не намерена
02 апреля 2024, 13:24

Фото: сайт Кремля

Белоруссия готовится к возможной войне, однако не стремится к вооруженному конфликту с кем-либо.
Об этом заявил 2 апреля президент Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродно, передает БелТА.

По его словам, Белоруссия стремится к мирному будущему и нацелена исключительно на развитие и сотрудничество.

«Никто не должен думать, что мы стремимся к военным действиям. Мы готовимся к войне, и я говорю это откровенно. „Хочешь мира — готовься к войне“ — это не моя фраза. Это очень мудрое высказывание», — отметил президент Белоруссии.
По его словам, в стране проводится соответствующая подготовка, однако Белоруссия не намерена совершать какие-либо агрессивные действия против других стран.

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#путин
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В Кремле заявили о продолжающемся терроре Киева после атаки в Нижнекамске
02 апреля 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

​​​​​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку беспилотника на НПЗ в Нижнекамске. Он заявил, что российские военнослужащие работают, чтобы эту угрозу исключить.
Минувшим утром ВСУ нанесли удар по предприятиям в Татарстане.

В результате происшествия пострадали 12 человек. По информации главы региона, разрушений на предприятии нет, оно продолжает функционировать.

Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о выявлении сотрудниками ФСБ автомобиля, который перевозил взрывчатое вещество. Спикер Кремля назвал инцидент тревожным сигналом, который также говорит о террористических методах киевского режима.

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#всу
#удар
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«Справедливо, если богатые будут платить»: Депутат Миронов о налоге на роскошь
Фракция «Справедливая Россия — За правду» предлагает ввести налог на роскошь
02 апреля 2024, 13:06

Фото: Istock/Oleg Elkov

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта о налоге на роскошь.
Поправки в закон коснутся недвижимости, цена которой превышает 100 миллионов рублей, недостроев ценой свыше 300 миллионов рублей, машин ценой более 10 миллионов рублей. Также налог на роскошь должен затрагивать водные или воздушные суда, стоимость которых превышает 30 миллионов рублей.

«С них (правообладателей — ред.) нужно брать налог на роскошь. У нас почти треть населения получает даже меньше 40 тыс. рублей в месяц. В этой связи будет справедливо, если богатые будут платить этот самый налог на роскошь», — сказал Миронов.

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Захарова прокомментировала вступление Швеции в НАТО
Захарова назвала членство в НАТО для Швеции рискованным изменением приоритетов
02 апреля 2024, 12:51

Фото: council.gov.ru

Членство в НАТО для Швеции — это рискованное и дорогостоящее изменение приоритетов, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что такой шаг не является необходимым для граждан страны. Захарова также отметила, что референдум по этому вопросу не был организован, что свидетельствует о нежелании страны присоединяться к альянсу, за исключением временного правительства в Стокгольме, ориентированного на Вашингтон.

Она привела результаты опроса среди населения Швеции, согласно которому три из пяти граждан высказались против отправки шведских военных для участия в боевых действиях или учениях НАТО.

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Депутаты внесли в Госдуму проект о запрете иноагентам участвовать в выборах
02 апреля 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Депутаты внесли в Государственную Думу законопроект, который направлен на запрет участия иностранных агентов в выборных процессах на всех уровнях в России.
Этот законопроект был представлен лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым заместителем руководителя фракции СРЗП Дмитрием Гусевым, пишет RT.

По словам Миронова, в настоящее время лица, включенные в реестр иностранных агентов, имеют возможность выдвигать свои кандидатуры для участия в выборах различного уровня. Однако значительная часть таких лиц проживает за пределами России и выступает с антироссийской позицией, поддерживая Вооруженные Силы Украины.

Депутат считает необходимым ограничить избирательные права этой категории лиц.

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Эрдоган был готов к поражению на выборах — эксперт
Президент Турции готовился к поражению на выборах, считает эксперт
02 апреля 2024, 11:38

Фото: Istock/naumoid

В Турции правящая партия проиграла муниципальные выборы. Реджеп Тайип Эрдоган готовился к поражению, цитирует РИА Новости тюрколога, доцента СПбГУ и ВШЭ Алексея Образцова.
Как отметил специалист, Народно-республиканская партия (НРП) победила в основном в мегаполисах, где много мигрантов. Сыграло много факторов — инфляция, падение лиры и другие.

«Президент это понимал, потому, например, так быстро признал результаты. Повлияет ли это на дальнейшие расклады? Честно говоря, не думаю. Эрдоган — искушенный политик, он понимает сложность ситуации и сейчас все силы направит именно на экономические проблемы», — сказал Образцов, отметив, что с оппозиционными мэрами Эрдоган тоже научился работать.

«И если ему удастся решить насущные проблемы, власти он не лишится», — заключил Образцов.

По предварительным результатам выборов в местные органы самоуправления в Турции, оппозиционная партия впервые за 20 лет обходит правящую.

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Посол Украины пожаловался, что в Бразилии не хотят говорить о конфликте
Посол Мельник: в Бразилии избегают разговоров о конфликте на Украине
02 апреля 2024, 10:13

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник отметил, что в республике предпочитают избегать обсуждения украинского кризиса, так как это является неприятной темой. Эту информацию передает РИА Новости, ссылаясь на украинское радио «Новое время».
Мельник подчеркнул, что в Бразилии наблюдается совершенно иной взгляд на ситуацию, и кажется, будто люди живут в параллельной реальности. Он отметил, что тема войны становится табу, особенно в Министерстве иностранных дел, поскольку вызывает дискомфорт и неудобные вопросы, на которые трудно ответить.

Дипломат также подчеркнул, что Украина находится в изоляции в Латинской Америке, поскольку ее западные союзники не предпринимают усилий по убеждению Бразилии пересмотреть свою позицию.

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