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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что Евросоюз уничтожил свою экономику санкциями при провальной попытке ослабить Россию.
Филиппо отметил, что рост экономики РФ почти в пять раз больше роста французской экономики. По мнению политика, европейская экономика была уничтожена «благодаря идиотским санкциям и экстремистской политике».
Филиппо добавил, что согласно статистике Международного валютного фонда, показатели Франции говорят о стагнации.
Ранее сообщалось, что Россия в прошлом году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Филиппо добавил, что согласно статистике Международного валютного фонда, показатели Франции говорят о стагнации.
Ранее сообщалось, что Россия в прошлом году стала пятой по темпам роста экономики в G20. Экономика РФ выросла на 3,6 процентного пункта, полностью компенсировав спад 2022 года на 1,2%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова