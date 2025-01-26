Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию

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Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Об этом он сообщил, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One.
По мнению Трампа, Штатам удастся решить вопрос с Гренландией. Американский лидер добавил, что жители этого региона хотят стать американцами.
Напомним, 25 января во время телефонного разговора президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и премьер-министра Дании Метте Фредериксена республиканский политик потребовал отдать Гренландию Америке. По данным СМИ, глава американского государства настаивал на серьезности своих намерений.
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Екатерина Коршунова