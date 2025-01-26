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Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии

Захарова назвала угрозы Туска в адрес Орбана западной демократией
Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Реакция премьер-министра Польши Дональда Туска на отказ венгерского коллеги Виктора Орбана продлить санкции в отношении РФ демонстрирует ценности западной демократии. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Накануне Туск сообщил, что нежелание Орбана поддержать решение Европейского союза о продлении санкций против Москвы будет говорить о его принадлежности к «команде» российского лидера Владимира Путина. Польский политик подчеркнул, что подобное решение повлечет за собой определенные последствия.

«А потому что такая западная демократия», — написала дипломат.



Стоит отметить, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ, по словам премьер-министра Венгрии, составил более 18 млрд евро, по этой причине Будапешт просит ЕС обдумать целесообразность продления санкций.

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Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива
Трамп: Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива
26 января 2025, 07:32

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп заявил, что мексиканские власти «были в восторге» от переименования Мексиканского залива. Об этом политик сообщил во время выступления в Лас-Вегасе, информирует CNN.
«Мексика была в восторге, они сказали: «Это прекрасно», — пояснил американский лидер.

Уточняется, что теперь данная часть океана будет называться Заливом Америки.

Напомним, во вторник, 21 января, Трамп подписал указ, который начал процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

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В Белоруссии стали известны итоги явки на досрочное голосование на выборах президента
ЦИК: Явка на досрочное голосование на выборы президента составила 41,81%
26 января 2025, 00:17

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

В Белоруссии завершилось досрочное голосование на выборах президента, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики в своем Telegram-канале. За пять дней проголосовали 41,81% граждан, внесённых в списки для голосования.
Наибольшая активность была отмечена в Минской и Могилёвской областях, где явка составила около 43%.

Основной день выборов президента республики назначен на 26 января. Избирательные участки будут открыты до 20:00 по московскому времени. Выборы пройдут без присутствия западных наблюдателей и исключительно на территории страны.

В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента
В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента
За пост президента борются пять кандидатов, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который занимает эту должность с 1994 года. Среди других кандидатов — депутат Олег Гайдукевич, предприниматель Анна Канопацкая, представитель коммунистической партии Сергей Сыранков и лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Прошлые выборы, состоявшиеся в августе 2020 года, сопровождались массовыми протестами, начавшимися сразу после объявления предварительных результатов. Тогда, по данным ЦИК, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его соперница Светлана Тихановская — около 10%.

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Трамп отменил ограничения Байдена на поставки авиабомб Израилю
Axios: Трамп одобрил передачу Израилю авиабомб, поставки которых остановил Байден
25 января 2025, 23:54

Фото: iStock/MikeMareen

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отменить ограничения поставки Израилю авиабомб MK-84. Вскоре Америка передаст Израилю это вооружение в количестве 1 800 единиц (массой 907 кг).
Эти боеприпасы, которые ранее находились на американских складах, вскоре будут отправлены в Израиль. Решение сняло запрет, введённый администрацией Джо Байдена из-за опасений, что использование этих бомб в секторе Газа может привести к жертвам среди мирного населения.

«В ближайшие дни 1 800 бомб MK-84, которые хранились на складах в США, погрузят на судно и доставят в Израиль», — сообщает портал Axios.
Ранее стало известно, что Украина, несмотря на приостановление западных поставок, продолжает получать военную помощь от США по ранее утверждённым программам.

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#боеприпасы
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#поставки
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Новый министр обороны США назвал три ключевых приоритета Пентагона
Хегсет: Пентагон сосредоточится на модернизации войск и сдерживании угроз
25 января 2025, 21:07

Фото: iStock/icholakov

Новый министр обороны США Пит Хегсет в своём первом обращении к армии обозначил три ключевых приоритета Пентагона.
Он отметил, что ведомство намерено возродить воинский дух, повысить стандарты службы и укрепить единство вооружённых сил.

Хегсет добавил, что главная задача американских воинов защитить страну, а сила армии заключается в наличии общей цели и высокой боеготовности.

Кроме того, министр указал на необходимость реформирования оборонной промышленности, упрощения системы закупок, прохождения финансового аудита и ускоренного внедрения современных технологий.

Хегсет также предупредил, что приоритетом станет укрепление обороны Штатов и взаимодействие с различными союзниками, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая.

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#сша
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#политика
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В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента
25 января 2025, 20:58

Фото: iStock/ Derek Brumby

В Белоруссии закончилось досрочное голосование на выборах президента государства. Оно проходило с 21 по 25 января включительно, а избирательные участки были открыты с 12:00 до 19:00 по местному времени (совпадает с Москвой), сообщило агентство ТАСС.
На каждом участке в дни досрочного голосования была спокойная обстановка и наблюдалась хорошая активность людей.

Свой голос за будущего президента Белоруссии досрочно отдавали студенты. Международный секретарь грузинской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия был наблюдателем на выборах. Он обратил внимание, что на избирательных участках можно было увидеть очередь из желающих проголосовать.

«Очень хорошая активность. Людей очень много», — отметил Мамука Пипия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что часто завидует достижениям Москвы. Глава республики подчеркнул, что в Москве делается всё масштабно. Такую же работу хотелось бы провести в Минске, но пока на это нет требуемых возможностей.

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#белоруссия
#выборы
#голосование
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В команде Трампа произошли первые разногласия
Politico: в команде Трампа произошли первые разногласия из-за пошлин
25 января 2025, 20:14

Фото: iStock/rarrarorro

Неопределённость в вопросе введения пошлин на продукцию из других государств вызвала первые разногласия в команде президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.
Отмечается, что глава государства до сих пор не дошёл до вопроса пошлин. По данным источников, бездействие указывает на то, что Трамп пока не решил, каким образом будут облагаться пошлины на продукцию.

В материале издания такой уровень неопределённости связывают с первым и самым значимым примером разделений в кругу Трампа по основным политическим позициям. Так, с одной стороны – политики, выступающие за плавное и адресное введение ограничений с целью избежания роста инфляции, а с другой – те, кто голосует за введение широкомасштабных пошлин.

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#сша
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#политика
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#указ
#инфляция
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«Баба Яга против»: ЦИК Белорусии ответил на заявления БДИПЧ ОБСЕ
ЦИК Белоруссии ответил на критику БДИПЧ ОБСЕ фразой из советского мультфильма
25 января 2025, 18:38

Фото: istockphoto/Aliaksandr Bukatsich

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Игорь Карпенко описал заявление Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ фразой из советского мультфильма: «Все проголосовали за. А Баба Яга против!».
Об этом он с иронией рассказал журналистам на брифинге. Таким образом глава ЦИК отреагировал на сообщения БДИПЧ ОБСЕ о том, что бюро сожалеет о том, что его наблюдатели не смогут приехать на выбору в Белоруссию. Директор бюро Мария Телалиан ранее заявила, что из-за отсутствия представителей этой структуры избирательный процесс в Белоруссии останется без «независимой оценки».

«Кто эти люди, которые оттуда, за тысячи километров, говорят, что выборы, которые ещё не прошли, являются нелегитимными недействительными?», — с удивлением задал риторический вопрос Карпенко.

Он также выразил недоумение по поводу того, что БДИПЧ ОБСЕ само себя наделяет полномочиями быть главной, если не единственной, структурой по оценке выборов.

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#выборы
#цик
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#белоруссия
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Пугачёва собирается бросить элитное жильё на Кипре из-за болезни
25 января 2025, 18:11

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: соцсети)

Алла Пугачёва и её супруг-иноагент Максим Галкин* задумались об отъезде с солнечного Кипра, где сравнительно недавно приобрели элитную недвижимость. Причина заключается в неважном состоянии здоровья бывшей Примадонны.
Пугачёва и Галкин* относительно недавно перебрались из ставшего вдруг беспокойным Израиля на Кипр, напоминает НТВ. Там они поселились в элитном жилом комплексе с собственным СПА, роскошной верандой с видом на море и самой современной техникой. Однако на престижном курорте пара померкших звёзд, похоже, не собирается задерживаться надолго и уже выбирает очередную новую родину.

Судя по слухам, причиной очередного переезда станет состояние здоровья Пугачёвой. Якобы 75-летней певице не подходит слишком жаркий средиземноморский климат на Кипре. По некоторым данным, беглая артистка собирается перебраться на другой остров — Великобританию. Будто бы она надеется, что это будет последняя для неё смена места жительства. Однако, учитывая, с какой лёгкостью Пугачёва меняет локации, сложно рассчитывать, что спокойную старость певица проведёт именно на Туманном Альбионе.

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* Признан иноагентом в РФ
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Фицо: в конституции Словакии закрепят положение о признании только двух гендеров
25 января 2025, 16:21

Роберт Фицо (фото: соцсети)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не мог объявить себя «вертолётом, кошкой или собакой». Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».
Премьер отметил, что аналогичное решение на днях принял президент США Дональд Трамп. Он назвал это возвращением к здравому смыслу.

Указав на рациональный подход Трампа, Фицо призвал Евросоюз также взять с него пример в сфере борьбы с нелегальной миграцией.

В заключение Фицо подчеркнул, что в Словакии будут только мужчина и женщина.

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*движение признано экстремистским и запрещено в России
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#евросоюз
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