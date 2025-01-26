Захарова прокомментировала угрозы Туска в адрес премьера Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил о планах закрепить в конституции страны положение о признании только двух полов – мужского и женского, чтобы никто не мог объявить себя «вертолётом, кошкой или собакой». Об этом политик сообщил в эфире программы «Субботние диалоги».