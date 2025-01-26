Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Реакция премьер-министра Польши Дональда Туска на отказ венгерского коллеги Виктора Орбана продлить санкции в отношении РФ демонстрирует ценности западной демократии. Об этом написала представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Накануне Туск сообщил, что нежелание Орбана поддержать решение Европейского союза о продлении санкций против Москвы будет говорить о его принадлежности к «команде» российского лидера Владимира Путина. Польский политик подчеркнул, что подобное решение повлечет за собой определенные последствия.
Стоит отметить, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ, по словам премьер-министра Венгрии, составил более 18 млрд евро, по этой причине Будапешт просит ЕС обдумать целесообразность продления санкций.
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«А потому что такая западная демократия», — написала дипломат.
Стоит отметить, что общий ущерб Венгрии от санкций против РФ, по словам премьер-министра Венгрии, составил более 18 млрд евро, по этой причине Будапешт просит ЕС обдумать целесообразность продления санкций.
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Екатерина Коршунова