Фрегат ВМС Франции сбил два беспилотника из Йемена над Красным морем

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Над Красным морем французский фрегат Languedoc сбил два дрона, летевших со стороны Йемена. Об этом сообщает издание Agence France-Presse, ссылаясь на информацию от Главного штаба Вооружённых сил Франции.
Отмечается, что французский корабль 9 декабря сбил два беспилотника, которые летели прямо на него с территории Йемена.
Первый дрон был сбит в 23:30 по мск, а второй – 01:30 по мск.
Оба беспилотника были перехвачены французскими военными в порядка 110 километрах от побережья Йемена.
Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении иностранных кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, попытки атаки были предотвращены ВМС США и Великобритании в конце ноября в Красном море.
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Первый дрон был сбит в 23:30 по мск, а второй – 01:30 по мск.
Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении иностранных кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, попытки атаки были предотвращены ВМС США и Великобритании в конце ноября в Красном море.
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Анастасия Чинкова