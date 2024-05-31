ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заказала для собственных нужд четыре системы Patriot со сроками поставок с 2026 года. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что ФРГ уже передала 2 такие системы Украине. Сейчас на очереди третья. По его словам, это составляет «четверть от общего числа систем», в которых нуждается Германия.
Отмечается, что первая партия будет поставлена к 2026, а вторая — к 2027.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.
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«Закупка еще четырех Patriot прирабатывается», — рассказал он.
Отмечается, что первая партия будет поставлена к 2026, а вторая — к 2027.
Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.
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Дарья Осипова