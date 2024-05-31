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ФРГ хочет заказать еще четыре системы Patriot для собственных нужд к 2027 году

31 мая 2024, 07:10
Фото: istock / photosvit

Фото: istock / photosvit

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ заказала для собственных нужд четыре системы Patriot со сроками поставок с 2026 года. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что ФРГ уже передала 2 такие системы Украине. Сейчас на очереди третья. По его словам, это составляет «четверть от общего числа систем», в которых нуждается Германия.

«Закупка еще четырех Patriot прирабатывается», — рассказал он.


Отмечается, что первая партия будет поставлена к 2026, а вторая — к 2027.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 миллиарда евро на помощь Украине. Запрос о дополнительном финансировании может быть подан в парламент в июне. Министр обороны Германии Борис Писториус уже говорил об этом с премьер-министром Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Также, по данным Bild, в 2025 году Министерство обороны Германии планирует запросить рекордные 15 миллиардов евро на помощь Украине.

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#парламент
Китай не будет участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Reuters: Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
31 мая 2024, 06:57

Фото: istock / Sky_Blue

Китай сообщил правительствам других государства, что не будет принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.
«Пекин отклонил приглашение, поскольку условия для участия не были выполнены», — рассказали собеседники агентства.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине в близи города Люцерн. На встречу пригласили представителей около 160 государств. Россия не будет принимать в ней участия.

Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

Ранее сообщалось, что помощь Китая России вызывает глубокую обеспокоенность в Европе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Во Владивостоке заметили генерала НАТО
ОТВ: во Владивостоке замечен военный атташе посольства Франции генерал Маллар
31 мая 2024, 06:12

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

Во Владивосток приехал атташе по вопросам обороны посольства Франции генерал Жером Маллар. Об этом информирует телеканал ОТВ.
В сюжете телеканала сообщается, во Владивосток генерал прибыл вместе с дипломатами из Франции, ФРГ и Швейцарии. Вместе они посетили генконсульство Японии. На вопросы журналистов о целях визита дипломаты не стали отвечать.

Ранее, как отмечает канал, Маллар был замечен в Хабаровске.

По данным с портала департамента государственного протокола МИД РФ, бригадный генерал Жером Маллар является атташе по вопросам обороны посольства Французской Республики.

Ранее сенатор Алексей Пушков посмеялся над президентом Франции Эммануэлем Макроном после слов его предшественника Николя Саркози об Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший призвал начать переговоры с Россией
31 мая 2024, 05:55

Фото: istock / Sven Loeffler

Соединённые Штаты могли бы начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, для этого существует «много возможностей». Такое заявление сделал независимый кандидат на предстоящих выборах президента США Роберт Кеннеди, передает РИА Новости.
«Я думаю, что есть много возможностей для разговоров [с Путиным], и почему мы молчим?» — задался вопросом Кеннеди.
Как считает политик, у Москвы были веские исторические причины хотеть, чтобы НАТО оставалась далеко от российских границ. Роберт Кеннеди напомнил, что экс-президент США Дональд Трамп и предыдущие лидеры Америки также поддерживали диалог с Путиным.

Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения президента Штатов Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Пентагон сообщит Киеву, куда в РФ можно бить оружием США
NYT: Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России
31 мая 2024, 05:09

Фото: istock / Phototreat

Пентагону поручено разработать для Украины точные рекомендации с описанием целей в РФ, по которым ВСУ можно будет наносить удары американским оружием. Об этом стало известно газете New York Times.
«Пентагону поручено дать Украине точные рекомендации о том, куда можно бить в России, сообщил американский чиновник», — пишет информагентство.
Как сказано в материале, глава Пентагона Ллойд Остин уже передал соответствующее поручение командующему объединенными силами НАТО в Европе Кристоферу Каволи. Уточняется, что именно он озвучил решение Соединённых Штатов Украине.

Ранее экс-советник госдепа Джеймс Карден предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Джо Байдена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Экс-советник госдепа предупредил об угрозе настоящей войны из-за решения Байдена
Экс-сотрудник Госдепа Карден: разрешить Киеву наносить удары по РФ — безрассудно
31 мая 2024, 03:19

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Разрешение Штатов Украине применять американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, которые угрожают району Харькова, «открывает двери» для трансформации конфликта в «настоящую» войну. Такое заявление сделал экс-советник в двухсторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден.
Карден отметил, что для него такое решение вовсе не удивительно, учитывая «послужной список» американской администрации, которая говорит общественности страны одно, а делает противоположное.

«За последние несколько дней (президент РФ Владимир — ред.) Путин и (глава МИД РФ Сергей — ред.) Лавров выступили с предостережениями по поводу этих шагов, но, что тревожно, у наших элит на Западе выработалась дурная привычка не прислушиваться к ним», — высказался бывший советник.
Вместе с этим он выразил надежду, что соответствующее решение не приведет к эскалации конфликта.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден тайно одобрил удары ВСУ американским оружием внутри России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#оружие
#президент
#мид рф
#путин
#лавров
#удар
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Фицо перевели из больницы домой в Братиславу
Denník N: Премьер Словакии Фицо переведен из больницы домой после покушения
31 мая 2024, 02:57

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Премьера Словакии Роберта Фицо, на которого было совершено покушение, перевезли из больницы города Банска-Бистрица домой в Братиславу. Об этом информирует словацкое издание Dennik N.
Словацкого премьера перевезли из клиники, где он находился с середины мая после нападения, не в другое медицинское учреждение, а домой.

«Он будет восстанавливаться дома, а не в больнице, как сообщалось сначала», — рассказал источник информагентства.
Фицо был ранен в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. После мероприятия глава правительства республики подошел к собравшимся рядом жителям. В этот момент один из мужчин, стоявший в толпе, достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу. Преступник ранил политика в грудь и живот.

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#словакия
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Молдавия и Украина договорились о поставках российского газа
Кишинев и Киев обсудили сохранение транзита российского газа в Приднестровье
31 мая 2024, 01:39

Фото: istock / MikeMareen

Молдавия и Украина пришли к согласию по поводу поставок российского газа после истечения контракта с «Газпромом». О возможных путях транзита энергоресурсов сообщает Bloomberg, ссылаясь на молдавского министра энергетики республики Виктора Парликова.
«Согласно предварительной сделке, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом доставки российского газа в Приднестровье», — заявил Парликов.
Министр добавил, что остается открытым вопрос, кто будет нести расходы, и будет ли «Газпром» оплачивать транзитные сборы или откажется и остановит поставки в Приднестровье, когда соглашение закончится в конце 2025 года.

Парликов также отметил, что Кишинев не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту.

Ранее сообщалось, что в Молдавии задержали вернувшегося из России лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#приднестровье
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Франция подтвердила отказ приглашать РФ на юбилей высадки союзников в Нормандии
AFP: Россия не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии
31 мая 2024, 01:15

Фото: istock / SimonLukas

В администрации президента Франции Эммануэля Макрона подтвердили, что РФ не приглашена на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом информирует издание AFP.
«Российской делегации не будет. Условия для этого не сложились», — заявили в офисе французкого президента.
До этого сообщалось, что отказ направлять Москве соответствующее приглашение связан с военными действиями на Украине и «беспокойством некоторых союзников» из-за возможного присутствия делегации РФ.

Высадка в Нормандии сил США, Великобритании и Канады произошла 6 июня 1944 года. В операции со стороны союзников принимало участие 156 тысяч человек, общие потери составили порядка 10 тысяч человек, 2,5 тысячи из них — бойцы США. В Курской битве с июля по август 1943 года, к примеру, участвовали более миллиона военных Красной армии, потери исчислялись сотнями тысяч.

29 мая стало известно, что на памятные мероприятия пригласили Владимира Зеленского.

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Присяжные признали Трампа виновным по делу о выплатах порноактрисе
Суд присяжных признал Трампа виновным по уголовному делу о выплатах порноактрисе
31 мая 2024, 00:35

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Суд присяжных в уголовном суде Манхэттена признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по уголовному делу о сокрытии выплат порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом информирет телеканал CNN.
Экс-главе Штатов предъявлены обвинения в 34 случаях подлога финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о связи с политиком в 2006 году.

После вердикта присяжных 11 июля Трампу будет вынесен приговор. У политика есть право обжаловать обвинительное решение. Оно также не мешает ему баллотироваться в президенты.

В свою очередь, Трамп назвал решение жюри «позором», заявил, что невиновен, и намерен «бороться до конца».

Отметим, Дональд Трамп является первым президентом в истории США, которого осудили за уголовное преступление.

Ранее сенатор Сергей Цеков объяснил слова Трампа о бомбардировке Москвы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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