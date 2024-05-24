В ФРГ заявили о полете российского самолета над Балтикой с выключенным транспондером

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Военно-воздушные силы (ВВС) ФРГ подняли истребители Eurofighter над Балтийским морем из-за российского Ан-26. Об этом пресс-служба ВВС ФРГ сообщила в социальной сети X.
Отмечается, что действия ФРГ были связаны с обнаружением российского самолета Ан-26 якобы без включенного транспондера — системы, которая предоставляет информацию о его идентификации.
Ранее сообщалось, что ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. В пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS.
Напомним, в прошлом месяце немецкие военно-воздушные силы по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой.
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Ранее сообщалось, что ФРГ совместно с Данией поставила Украине еще десять танков Leopard 1. В пакет готовящегося к поставке оружия были включены три системы HIMARS.
Напомним, в прошлом месяце немецкие военно-воздушные силы по тревоге подняли в воздух истребители из-за российского военного самолета-разведчика Ил-20 над Балтикой.
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Екатерина Коршунова