В ФРГ начался второй процесс над «гражданами рейха», планировавшими госпереворот

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Во Франкфурте-на-Майне начался второй процесс над девятью членами подпольной организации «граждан рейха» (Reichsbürger).
Слушания ведутся по делу о госперевороте и вооруженном захвате власти в ФРГ, сообщает NTV.
По данным телеканала, слушания продлятся до января следующего года. Среди организаторов предполагавшегося госпереворота — принц Генрих XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминирует обвиняемым участие в террористической деятельности.
По информации следствия, заговорщики хотели свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю Германию, ее демократические институты и были намерены передать правление Генриху XIII.
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По данным телеканала, слушания продлятся до января следующего года. Среди организаторов предполагавшегося госпереворота — принц Генрих XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Прокуратура инкриминирует обвиняемым участие в террористической деятельности.
По информации следствия, заговорщики хотели свергнуть власть в Германии. Они не признавали нынешнюю Германию, ее демократические институты и были намерены передать правление Генриху XIII.
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Алёна Самарева