ФРГ и Израиль договорились о создании совместного «киберкупола»

Фото: iStock/marexx

Германия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.



Стороны подписали документ по итогам двухдневного визита в Израиль главы МВД ФРГ Александра Добриндта. Церемония прошла при участии премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Совместная инициатива предусматривает создание немецкой системы — своеобразного «купола» для защиты от кибератак.

Автор материала указывает, что проект обладает автоматизированным обнаружением и нацелен на нейтрализацию кибератак и беспилотников.

Основой соглашения является интеграция технологических возможностей двух стран в области киберзащиты. Германия и Израиль намерены объединить экспертизу и ресурсы, чтобы создать эффективную систему противодействия современным цифровым угрозам.

Александр Огарёв

