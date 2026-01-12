ФРГ и Израиль договорились о создании совместного «киберкупола»
Германия и Израиль подписали соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. Об этом сообщила немецкая газета Handelsblatt.
Стороны подписали документ по итогам двухдневного визита в Израиль главы МВД ФРГ Александра Добриндта. Церемония прошла при участии премьер‑министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Совместная инициатива предусматривает создание немецкой системы — своеобразного «купола» для защиты от кибератак.
Автор материала указывает, что проект обладает автоматизированным обнаружением и нацелен на нейтрализацию кибератак и беспилотников.
Основой соглашения является интеграция технологических возможностей двух стран в области киберзащиты. Германия и Израиль намерены объединить экспертизу и ресурсы, чтобы создать эффективную систему противодействия современным цифровым угрозам.
