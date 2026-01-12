Венгрия отвергла план финансирования Киева на €800 млрд
Украина в течение следующего десятилетия потребовала 800 млрд евро, однако Венгрия не может стать частью программы кредитования. Об этом в соцсетях сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.
Будапешт отверг план Брюсселя, так как для его выполнения Венгрии потребуется отменить систему поддержки семей, пенсии, дешевую энергию, больницы и справедливые налоги. В противном случае, по словам Орбана, у страны не будет денег для содержания Украины.
«Мы отказываемся! Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху. Венгрия будет и дальше ставить интересы своего народа на первое место», — подчеркнул Орбан.Ранее стало известно, что НАТО планирует провести операцию в Арктическом регионе.