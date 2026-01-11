В Иране арестовали двух агентов израильского «Моссада»

11 января 2026, 22:27

Tasnim: КСИР арестовал двух агентов израильского «Моссада» в Иране

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Разведслужба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержала в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана двух человек, которых связывают с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.