В Иране арестовали двух агентов израильского «Моссада»
Разведслужба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержала в провинции Северный Хорасан на северо-востоке Ирана двух человек, которых связывают с израильской разведкой «Моссад». Об этом сообщает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, задержанные, предположительно, играли важную роль в организации беспорядков в стране. Tasnim уточняет, что во время обыска у них обнаружили и изъяли средства связи, используемые в разведдеятельности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.
Сегодня днем журналисты AFP сообщали об аресте ряда ключевых связанных с протестами фигур. Информацию давал глава нацполиции Ахмад-Реза Радан. Правоохранитель отмечал, что фигурантов задерживали 10 января.
Поводом для протестов в конце декабря стало падение национальной валюты Ирана.
