ФРГ перебазирует военных и технику к российской границе

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Бундесвер проведёт военные учения Grand Quadriga 2024 в Литве всего в 50 км от границы с Россией. Об этом сообщает агентство BNS.
В сообщении говорится, что порядка трёх тысяч немецких военных и 200 единиц военной техники, в их числе и танки Leopard, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer будут перенаправлены на полигон им. Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде и полигон им. Казиса Вевярскиса в Казлу-Руде. Последний находится на расстоянии порядка 50 км от границы с Калининградской областью.
При этом уточняется, что учения продлятся до конца мая.
Ранее также сообщалось, что в Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.
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При этом уточняется, что учения продлятся до конца мая.
Ранее также сообщалось, что в Литве начались совместные с Польшей учения по отработке обороны Сувалкского коридора. Совместные полевые учения пройдут с 21 по 26 апреля. В них также примут участие союзники из США и Португалии.
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Элина Позднякова