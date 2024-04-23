В КНДР проведены ядерные учения

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В Северной Корее провели первые тактические учения, которые имитируют ядерную контратаку с использованием «сверхбольших» систем залпового огня. Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на северокорейскую газету «Нодон синмун».
Стоит отметить, что в ходе учений задействовали системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога».
Ранее генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила КНДР протест из-за ракетных испытаний, которые Северная Корея провела 22 апреля. Как утверждает Хаяси, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 250 километров, достигнув высоты полета в 50 километров, после чего упала за пределами Японии.
До этого сообщалось что, КНДР испытала новую зенитную ракету. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Ранее генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила КНДР протест из-за ракетных испытаний, которые Северная Корея провела 22 апреля. Как утверждает Хаяси, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 250 километров, достигнув высоты полета в 50 километров, после чего упала за пределами Японии.
До этого сообщалось что, КНДР испытала новую зенитную ракету. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак