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В КНДР проведены ядерные учения

КНДР провела первые комплексные учения по нанесению ядерного контрудара
23 апреля 2024, 01:47
Фото: istock / DedMityay

Фото: istock / DedMityay

В Северной Корее провели первые тактические учения, которые имитируют ядерную контратаку с использованием «сверхбольших» систем залпового огня. Учениями руководил глава КНДР Ким Чен Ын, сообщает агентство Рёнхап, ссылаясь на северокорейскую газету «Нодон синмун».
Стоит отметить, что в ходе учений задействовали системы «Курок ядерного оружия» и «Вулканическая тревога».

Ранее генсек японского правительства Есимасу Хаяси сообщил, что Япония через каналы в Китае направила КНДР протест из-за ракетных испытаний, которые Северная Корея провела 22 апреля. Как утверждает Хаяси, северокорейская баллистическая ракета пролетела около 250 километров, достигнув высоты полета в 50 километров, после чего упала за пределами Японии.



До этого сообщалось что, КНДР испытала новую зенитную ракету. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#учения
#япония
#ракета
#тревога
#кндр
Госдеп обвинил Украину за похищения, пытки и незаконные аресты
Госдеп: на Украине были случаи похищений, незаконных арестов и пыток
23 апреля 2024, 02:03

Фото: istock / sandsun

На Украине замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных. Об этом говорится в ежегодном докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года.
В докладе отмечается, что речь идет о нарушениях прав человека на территориях, подконтрольных Киеву на конец 2023 года. Среди зарегистрированных проблем — похищения, жестокое обращение, опасные условия в тюрьмах, произвольные аресты и задержания.

Также присутствуют вопросы, связанные с независимостью судебной системы и ограничения свободы слова, в том числе свободы прессы.

Ранее сообщалось, что украинских мужчин призывного возраста оставили без консульских услуг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#нарушения
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#украина
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«Все кончено»: в США рассказали о сигнале, направленном Москве
Макгрегор: Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы
23 апреля 2024, 01:06

Фото: istock / Sven Loeffler

Решением выделить финансы Украине Вашингтон дал понять, что отношения с Москвой мертвы. Об этом заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
20 апреля палата представителей США приняла законопроект о выделении Киеву практически 61 миллиарда долларов. Затем документ был направлен на рассмотрение в сенате.

Помимо этого, конгрессмены одобрили конфискацию суверенных российских активов в пользу Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит США.

«Отправка денег Украине на этом этапе сигнализирует русским, что любая надежда на отношения с Вашингтоном мертва», — заявил бывший советник.
Как считает аналитик, нынешнее руководство Штатов отрицает какие-либо отношения с Россией, которые могут строиться не на условиях Америки. Вашингтон, по мнению эксперта, будет говорить с Москвой только тогда, когда россияне «опустят оружие» и согласятся со всем, что потребуют американцы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о выделении США военной помощи Киеву. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#законопроект
#отношения
#интервью
#финансирование
#россия
#украина
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Pronews: Афины могут передать Киеву ЗРК Patriot под гарантии и за деньги США
23 апреля 2024, 00:21

Фото: istock / maksicfoto

Греция, возможно, передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot PAC-3 в случае предоставления Соединенными Штатами финансовой компенсации и гарантий того, что Турция не нападет на Грецию. Об этом информирует греческий портал Pronews.
По данным издания, речь идет об отправке одной батареи, после чего, возможно, будет передана и вторая. Источники в правительстве отмечают, что США на весь период передачи ЗРК Patriot предоставили «гарантии» безопасности Греции от угрозы со стороны Турции, не поясняя, что имеется в виду.

Сообщается, что Штаты предоставят замену ЗРК Patriot, если батареи будут уничтожены. Кроме того, Греция получит деньги из пакета в 61 миллиард долларов, который будет передан Киеву.

Ранее сообщалось, что в Греции состоялись акции протеста против военных планов США, НАТО и Евросоюза. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
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#портал
#турция
#греция
#компенсации
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США пообещали Украине новый пакет военной помощи
Байден в разговоре с Зеленским пообещал вскоре выделить Украине пакет помощи
22 апреля 2024, 23:38

Фото: сайт Белого дома

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе телефонного разговора президент США Джо Байден заверил его в передаче ВСУ новых пакетов «оборонной помощи» в скором времени. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на данные Белого дома.
«Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом… Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности», — написал украинский лидер в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что первоначально американские власти будут стремиться к тому, чтобы Украина могла обеспечить «свои неотлагательные потребности» в противовоздушной обороне.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США выделили деньги Украине для усиления собственной оборонной мощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Валерий Залужный получил новую международную должность
Рада: Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на должность посла
22 апреля 2024, 23:18

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный может занять должность украинского поста в Великобритании. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко генерала в Телеграм-канале, добавив, что в Лондоне уже согласовали кандидатуру.
«Великобритания согласовала кандидатуру Залужного на должность нового посла Украины. Теперь должен появиться указ президента Украины о назначении», — сообщил депутат.
Напомним, после отстранения Залужного от должности Главкома ВСУ в средствах массовой информации неоднократно упоминалось о его сложных отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

Ранее Великобритания объявила о начале производства «самого смертоносного» танка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Главу молдавской партии «Возрождение» доставили на допрос
22 апреля 2024, 23:04

Фото: iStock/kostsov

Лидера партии «Возрождение» Наталью Параску доставили на допрос в СБ Молдавии, пишет РИА Новости.
Об этом агентству сообщили в пресс-службе политсилы.

В понедельник в аэропорту Кишинева силовики начали задерживать делегатов съезда «Победа», который прошёл накануне в столице. Как отметила депутат парламента Молдавии Марина Таубер, власти республики сослались на сбой в программе регистрации.

Наталью Параску уже отпустили.
Ранее политик и бизнесмен Илан Шор сообщил, что прилетевших пассажиров держат безосновательно. Многим стало плохо и потребовалась медпомощь.

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#политика
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В Кишиневе задерживают участников съезда молдавских политиков в Москве
22 апреля 2024, 21:56

Фото: iStock/rarrarorro

В аэропорту Кишинева задерживают участников съезда молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление Молдавии в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом 22 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Марины Таубер.
«Да, это правда. Делегатов съезда "Победа" задерживают в аэропорту, в зоне прилета. На них оказывают давление. Представители компетентных органов ничего не объясняют четко, ссылаясь на сбой в программе регистрации», — сообщила она.
В воскресенье в Москве состоялся съезд молдавских оппозиционных политиков и общественников. Лидеры партий «Шор», «Шанс», «Виктория», «Возрождение» и «Сила альтернативы и соглашения Молдовы» подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».

Блок планирует активно выступать против голосования за вступление Молдавии в Европейский союз на референдуме и продвигать участие республики во всех интеграционных процессах в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

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#победа
#соглашения
#соглашение
#сбой
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Дуда заявил, что в Польше не приняли решений о размещении ядерного оружия
Дуда: никаких решений на тему размещения ядерного оружия в Польше еще не принято
22 апреля 2024, 21:46

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент никаких решений относительно размещения ядерного оружия в стране не принято, передает РИА Новости.
«Я хочу подчеркнуть, чтобы не было никаких сомнений: в настоящее время ни одно решение в этом вопросе не принято», — отметил Дуда, отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Польше.
Он также отметил, что переговоры на эту тему все же ведутся. По его словам, США и страны западной Европы также поднимают этот вопрос. Он отметил, что Польша уже 25 лет является частью Североатлантического союза и открыты для таких дискуссий по этой теме.

Ранее в интервью изданию Fakt Дуда высказал готовность властей Польши к размещению американского ядерного оружия на своей территории. Премьер-министр Польши Дональд Туск в ответ на это заявил о желании встретиться с Дудой и выяснить, что привело его к таким заявлениям.

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Песков назвал причину вывода миротворцев из Карабаха
Песков: у миротворцев в Карабахе не осталось функций
22 апреля 2024, 21:45

Фото: iStock/Emile Ghessen

Миротворцы из России были выведены из Нагорного Карабаха, потому что у военных там не осталось функций.
Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил пресс-секретарь главы государства, решение отвечает реалиям, которые сложились после признания Арменией границ Азербайджана в 1991 году. Поскольку ситуация изменилась, сегодня для миротворцев не осталось больше функций.

По его словам, несмотря на то, что между Баку и Ереваном продолжается процесс мирного урегулирования, в регионе уже кипит новая жизнь, поэтому помощь военнослужащих не потребуется.

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#нагорный карабах
#дмитрий песков
#военные
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