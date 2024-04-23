В КНДР проведены ядерные учения

На Украине замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных. Об этом говорится в ежегодном докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года.