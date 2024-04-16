НАТО проведет учения на границе с Россией

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НАТО проведет учения в Финляндии на границе с Россией, пишет «Lenta.ru».
Как сообщается на сайте финских сухопутных войск, к учениям привлекут около 20 тысяч военнослужащих из стран НАТО. Они пройдут с конца апреля по начало июня.
По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Они начнутся 26 апреля с маневров танковых войск. Дата последних учений пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы появится в Финляндии в городе Миккели.
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По предварительным данным, в учениях примут участие военные Финляндии, США, Великобритании, Латвии и Эстонии. Они начнутся 26 апреля с маневров танковых войск. Дата последних учений пока неизвестна.
Ранее сообщалось, что штаб сухопутных войск НАТО в странах Северной Европы появится в Финляндии в городе Миккели.
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Алёна Самарева