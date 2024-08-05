ФСБ: Гершковича предупреждали о секретности данных об «Уралвагонзаводе»

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Американского журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича неоднократно предупреждали, что данные о деятельности «Уралвагонзавода» составляют государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.
Отмечается, что несмотря на это Гершкович всё же обратился к одному из представителей оборонного предприятия, чтобы тот предоставил ему информацию.
Журналист даже представил сотруднику список вопросов и редакционное задание, однако, ознакомившись с ними, специалист сразу понял, что его ответы на указанные вопросы могут раскрыть гостайну.
Позднее выяснилось, что интересующая Гершковича информация действительно находится под «грифом секретности».
В результате американского корреспондента задержали с поличным во время общения с сотрудником «Уралвагонзавода».
Напомним, что 1 августа был совершён масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием нескольких государств. По его итогу Гершкович вернулся на родину.
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Журналист даже представил сотруднику список вопросов и редакционное задание, однако, ознакомившись с ними, специалист сразу понял, что его ответы на указанные вопросы могут раскрыть гостайну.
Позднее выяснилось, что интересующая Гершковича информация действительно находится под «грифом секретности».
В результате американского корреспондента задержали с поличным во время общения с сотрудником «Уралвагонзавода».
Напомним, что 1 августа был совершён масштабный обмен заключёнными между США и Россией с участием нескольких государств. По его итогу Гершкович вернулся на родину.
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Анастасия Чинкова