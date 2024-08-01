Путин помиловал обменянных Гершковича и Уилана

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, в числе которых были журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морской пехотинец США Пол Уилан. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Помимо них в подписанном главой государства указе числились: Владимир Кара-Мурза, Алсу Курмашева, Андрей Пивоваров, Илья Яшин, Лика Кевина, Демури Воронин, Чанышева Лилия, Вадим Останин, Ксения Фадеева, Александра Скочиленко и Олег Орлов.
Решение о подписании данного указа принято для того, чтобы обеспечить возвращение россиян, задержанных и находившихся под стражей в других государствах.
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Анастасия Чинкова