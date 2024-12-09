ФСБ обнародовала новые факты о геноциде советского народа во время войны

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Впервые обнародованы документы из Центрального архива ФСБ России, содержащие информацию о преступной деятельности 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка, который, находясь на оккупированной Украине, принимал участие в массовых убийствах советских граждан. Об этом информирует РИА Новости.
Среди опубликованных материалов находятся протоколы допросов полицейского Вальтера Шварце, которые проводились в ноябре 1945 года, а также расстрельный приговор, вынесенный ему 15 января 1946 года.
Приговором было установлено, что до войны Шварце работал пекарем и в 1941-1944 годах участвовал в истреблении мирных советских граждан на оккупированных территориях Украины и Белоруссии. В частности, 20 ноября 1941 года он входил в состав 315-го батальона, участвовавшего в расстреле мирного населения города Ровно, где за два с половиной дня было расстреляно до 20 000 евреев.
Шварце также сообщил, что в составе группы из 11 человек из Службы безопасности (СД) и 25 человек украинской полиции, расстреливали назначенных для казни людей, которые обнажались и становились на колени у могил. В его показаниях отмечено, что украинская полиция, помимо расстрелов, занималась укладыванием тел в ямы для более эффективного использования пространства.
Кроме того, в декабре 1942 года в ходе операции против партизан под Овручем он принимал участие в сожжении 42 деревень, сам поджигая 10 домов. В январе 1943 года, в новой операции против партизан, было сожжено более 30 деревень, и Шварце лично поджег еще пять.
Сегодня отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, посвященный уважению их достоинства и предупреждению этого преступления. Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2015 года решила установить 9 декабря как Международный день памяти жертв геноцида.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
В Минобороны доложили последнюю ситуацию в Курской области
22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
Приговором было установлено, что до войны Шварце работал пекарем и в 1941-1944 годах участвовал в истреблении мирных советских граждан на оккупированных территориях Украины и Белоруссии. В частности, 20 ноября 1941 года он входил в состав 315-го батальона, участвовавшего в расстреле мирного населения города Ровно, где за два с половиной дня было расстреляно до 20 000 евреев.
Шварце также сообщил, что в составе группы из 11 человек из Службы безопасности (СД) и 25 человек украинской полиции, расстреливали назначенных для казни людей, которые обнажались и становились на колени у могил. В его показаниях отмечено, что украинская полиция, помимо расстрелов, занималась укладыванием тел в ямы для более эффективного использования пространства.
Кроме того, в декабре 1942 года в ходе операции против партизан под Овручем он принимал участие в сожжении 42 деревень, сам поджигая 10 домов. В январе 1943 года, в новой операции против партизан, было сожжено более 30 деревень, и Шварце лично поджег еще пять.
Сегодня отмечается Международный день памяти жертв преступлений геноцида, посвященный уважению их достоинства и предупреждению этого преступления. Генеральная Ассамблея ООН в сентябре 2015 года решила установить 9 декабря как Международный день памяти жертв геноцида.
Читайте также:
В Минобороны доложили последние новости СВО
В Минобороны доложили последнюю ситуацию в Курской области
22 июня — День памяти и скорби: история начала войны, традиции памятной даты
Дарья Осипова