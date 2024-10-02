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Российская армия отразила три попытки боевиков ВСУ прорваться в Курской области, доложили в Минобороны РФ. Все они были в районе населенного пункта Новый Путь.
«Потери противника составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля», — пояснили в оборонном ведомстве.Там добавили, что четыре украинских боевика приняли решение сдаться в плен. Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин объявил начало боевых действий. Он отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан в течение восьми лет.
До этого сообщалось, что в Польше не смогли сформировать легион Украины, потому что не было желающих проходить службу.
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Никита Кротов