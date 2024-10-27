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Российские силы ликвидировали самоходный миномет боевиков ВСУ «Тюльпан» в Харьковской области, доложили в Минобороны РФ. Уточняется, что бойцы ВС РФ использовали дрон «Ланцет». Техника противника была замаскирована в лесополосе, добавили в ведомстве.
Ранее в МО РФ докладывали, что боевики ВСУ потеряли за сутки свыше 250 человек на Курском направлении.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.
В августе 2024 года ВСУ предприняли попытку вторгнуться в приграничье Курской области. Бои в регионе продолжаются и сегодня.
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Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Верховный главнокомандующий Владимир Путин отмечал, что киевский режим осуществлял геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.
В августе 2024 года ВСУ предприняли попытку вторгнуться в приграничье Курской области. Бои в регионе продолжаются и сегодня.
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Никита Кротов