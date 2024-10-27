В Минобороны доложили последние новости СВО

Минобороны России впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО тактического радарного комплекса ieMHR, производящегося в Израиле. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке министерства. Вместе с ним были уничтожены станция РЭБ «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.