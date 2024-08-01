В Россию в рамках обмена вернулись восемь заключённых, сообщили в ФСБ

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Россия вернула восьмерых человек, находившихся в заключении в других странах, в результате обмена заключёнными с США. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Отмечается, что вместе с ними на родину вернутся дети. Двое из них, предположительно, являются детьми переданных Словением Артёма и Анны Дульцевых.
В настоящее время список заключённых, которые вернутся в Россию, не приводится. Ведомство также отказалось раскрывать их личности.
Ранее издание TRT Haber сообщало, что в сделке участвовали 26 человек. Из них восемь передали России, 13 – Германии, а ещё троих – Соединённым Штатам.
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В настоящее время список заключённых, которые вернутся в Россию, не приводится. Ведомство также отказалось раскрывать их личности.
Ранее издание TRT Haber сообщало, что в сделке участвовали 26 человек. Из них восемь передали России, 13 – Германии, а ещё троих – Соединённым Штатам.
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Анастасия Чинкова