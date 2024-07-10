ФСБ показала видео с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки

Кадры с рассказом моряка с «Адмирала Кузнецова» о попытке вербовки показал ЦОС ФСБ. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Известно, что россиянина, который служил на авианосце в Мурманске, хотели завербовать украинские спецслужбы. Разведка Украины вышла с ним на связь через мессенджеры. Один из ее представителей представился Олегом.
Военнослужащего ВС РФ склоняли к совершению теракта при помощи психологического давления, угроз и обещаний выезда за границу по поддельным документам. Кроме того, Олег обещал офицеру крупную денежную сумму.
Кураторы предоставили ему компоненты, чтобы собрать зажигательное устройство. Российский военный обратился к силовикам, злоумышленнику отправили запись, где теракт на судне инсценировали под плановые учения, проверяющие готовность личного состава к действиям по пожарной тревоге.
По утверждению Олега, который впоследствии перестал выходить на связь, операция контролировалась лично главой украинской разведки Кириллом Будановым*.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Военнослужащего ВС РФ склоняли к совершению теракта при помощи психологического давления, угроз и обещаний выезда за границу по поддельным документам. Кроме того, Олег обещал офицеру крупную денежную сумму.
Кураторы предоставили ему компоненты, чтобы собрать зажигательное устройство. Российский военный обратился к силовикам, злоумышленнику отправили запись, где теракт на судне инсценировали под плановые учения, проверяющие готовность личного состава к действиям по пожарной тревоге.
По утверждению Олега, который впоследствии перестал выходить на связь, операция контролировалась лично главой украинской разведки Кириллом Будановым*.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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Никита Кротов