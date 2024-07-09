Сотрудники ФСБ задержали россиянина с кокаином на миллиард рублей — видео

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Сотрудники ФСБ в Санкт-Петербурге задержали с поличным местного жителя. У него было изъято 120 килограммов кокаина общей стоимостью свыше миллиарда рублей.
Подозреваемый хранил столь крупную партию наркотиков в ангаре в промышленной зоне Северной столицы, передаёт телеграм-канал «Mash на Мойке». В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики выследили хозяина гигантской «закладки» и задержали его, когда он пришёл проверить, надёжно ли хранится «товар». На кадрах видеозаписи, опубликованной в телеграм-канале, видно, как оперативники рассматривают пакеты с наркотиком.
Задержанный помещён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт запрещённых веществ в особо крупном размере. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.
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Александр Бойцов