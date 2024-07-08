ФСБ: Ту-22М3 хотели перегнать через Молдавию из-за вседозволенности в стране

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Сотрудник ФСБ рассказал, почему Украина планировала угнать самолёт Ту-22М3, пролетая через территорию Молдавии.
Как сообщил сотрудник ФСБ в интервью телеканалу «Россия 1», украинцы планировали использовать территорию Молдавии для угона российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика. По словам оперативника, в этой стране они чувствуют себя свободно и могут действовать практически без опаски.
Ранее российский лётчик поделился историей о том, как его пытались склонить к угону самолёта Ту-22М3 спецслужбы Украины. По словам пилота, они связались с ним через Telegram и предложили за это три миллиона долларов.
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«В Молдавии у украинских спецслужб буквально развязаны руки и ничто не мешает им реализовать «свои разведывательные акции». Тамм местные правоохранительные органы закрывают на все глаза. Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно», — высказался оперативный сотрудник ФСБ.
Ранее российский лётчик поделился историей о том, как его пытались склонить к угону самолёта Ту-22М3 спецслужбы Украины. По словам пилота, они связались с ним через Telegram и предложили за это три миллиона долларов.
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Мира Полтева