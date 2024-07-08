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ФСБ: Ту-22М3 хотели перегнать через Молдавию из-за вседозволенности в стране

08 июля 2024, 13:54
Фото: istockphoto / NanoStockk

Фото: istockphoto / NanoStockk

Сотрудник ФСБ рассказал, почему Украина планировала угнать самолёт Ту-22М3, пролетая через территорию Молдавии.
Как сообщил сотрудник ФСБ в интервью телеканалу «Россия 1», украинцы планировали использовать территорию Молдавии для угона российского сверхзвукового стратегического бомбардировщика. По словам оперативника, в этой стране они чувствуют себя свободно и могут действовать практически без опаски.

«В Молдавии у украинских спецслужб буквально развязаны руки и ничто не мешает им реализовать «свои разведывательные акции». Тамм местные правоохранительные органы закрывают на все глаза. Молдова была выбрана неспроста. Там украинские спецслужбы чувствуют себя вольготно», — высказался оперативный сотрудник ФСБ.



Ранее российский лётчик поделился историей о том, как его пытались склонить к угону самолёта Ту-22М3 спецслужбы Украины. По словам пилота, они связались с ним через Telegram и предложили за это три миллиона долларов.

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Песков: Кремль поддерживает идею платформы мира для решения кризиса на Украине
08 июля 2024, 13:34

Фото: сайт Кремля

Пока платформы для урегулирования ситуации на Украине не существует. Однако было бы весьма полезно её создать.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который сказал, что его страна считает необходимым создание такой «платформы мира» с широкой вовлечённостью разных стран в процесс урегулирования на Украине.

Представитель Кремля также отметил, что президент РФ Владимир Путин является убеждённым сторонником политико-дипломатических путей решения украинского кризиса. Песков подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, а, наоборот, была их сторонником с привлечением всех заинтересованных сторон.

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#конфликт
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Стали известны подробности попытки угнать Ту-22М3 на Украину
Лётчик ВКС рассказал детали инцидента с попыткой угона Ту-22М3 в Украину
08 июля 2024, 12:52

Фото: РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ

Как рассказал лётчик на видео, которое было обнародовано телеканалом «Россия 1», спецслужбы киевского режима обещали переправить на Украину его семью.
Это произошло после того, как лётчика попытались завербовать для угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3.

«Моя семья по их планам должна была выехать в Турцию, где их должны были встретить эти хлопцы (украинская разведка. — Прим. ред.). А потом зачем-то в Молдавию, дальше на Украину, хотя речь шла о (западной. — Прим. ред.) Европе. Впрочем, какая разница? Они их просто собирались украсть и держать у себя», — поделился летчик.

Пилот отметил, что обещания представителей киевского режима не вызывали доверия. Украинские спецслужбы также предоставили его жене карту поляка и открыли счёт в польском банке на имя его семьи. Однако договор на обслуживание счёта был оформлен на Украине.

На опубликованном видео можно увидеть, в частности, итальянские и польские документы, включая паспорта, которые предназначались для лётчика и его семьи.

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На рейсе в Великобританию пассажиры самолета устроили массовую драку
The Sun: драка на самолете компании Ryanair произошла из-за посадочных мест
08 июля 2024, 12:47

Фото: IStock/Diy1

Пассажиры авиакомпании Ryanair устроили массовую драку во время полета из-за мест в салоне и сорвали рейс. Подробностями истории поделился британский таблоид The Sun.
Уточняется, что рейс шел из Марокко в Великобританию. Конфликт начался с того, что мужчина попросил женщину поменяться с ним местом, чтобы он мог сесть рядом с женой и детьми. Та отказала ему и мужчина после взлета начал ей угрожать, на что отреагировал ее муж. Супружеская пара летела с большой семьей, которая тоже включилась в драку, самолет был вынужден совершить экстренную посадку.

По данным источника, марокканская полиция сняла с самолета девятерых участников потасовки.

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Песков: Путин не передавал никаких посланий Байдену
08 июля 2024, 12:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 8 июля на брифинге, что Владимир Путин не передавал никаких посланий своему американскому коллеге Джо Байдену.
«Нет, господин Орбан действительно делает серьёзную попытку согласовать позиции сторон, опираясь на первоисточники. И мы это высоко ценим», — сказал Песков, отвечая на вопрос, передавал ли Путин какое-либо послание через премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Утром 8 июля в Пекине состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

В ходе встречи с Си Цзиньпином Орбан подчеркнул, что Будапешт высоко ценит мирную инициативу Пекина по урегулированию ситуации на Украине.

Позже глава венгерского правительства сообщил, что его следующий визит будет в Вашингтон.

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В США уволили журналистку, задававшую Байдену заготовленные Белым домом вопросы
Радиостанция WURD уволила ведущую, взявшую у Байдена липовое интервью
08 июля 2024, 12:07

Фото: IStock/Mihajlo Maricic

Американская радиостанция WURD уволила по соглашению сторон радиоведущую Андреа Лоуфул-Сандерс, которая на этой неделе взяла интервью у президента США Джо Байдена по заготовленным Белым домом вопросам, сообщила пресс-служба радиостанции.
Как сообщает агентство, подобный инцидент противоречит политике канала и независимости СМИ. Там также подчеркнули, что Лоуфул-Сандерс самостоятельно договорилась об интервью и канал не имеет к этому отношения.

Ранее стало известно, что Белый дом заранее прорабатывает перечень вопросов, которые можно задавать нынешнему президенту США, при этом убирает неудобные для обсуждения темы.

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МИД Японии: Токио обеспокоен развитием отношений России и КНДР
08 июля 2024, 12:03

Фото: istockphoto / Andrea Nicolini

Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР.
Южная Корея планирует поднять вопрос о сотрудничестве России и КНДР на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне, сообщили в URA.RU.

«Мы направим решительный сигнал относительно военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей и обсудим пути укрепления сотрудничества между союзниками по НАТО и IP4 (Южная Корея, Япония, Австралия и Новая Зеландия — прим. URA.RU)», — сказал Ким Тхэ Хе.

Ранее обеспокоенность по поводу союза России и Северной Кореи выразила Япония. Глава японского МИД Ёко Камикава заявила, что такое сотрудничество угрожает безопасности в регионе, который окружает Японию.

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#сша
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#нато
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Reuters: НАТО нуждается в дополнительных 35-50 бригадах для «защиты от РФ»
08 июля 2024, 11:43

Фото: istockphoto / Michele Ursi

По сообщению агентства, в состав каждой бригады войдёт от 3 до 7 тысяч военнослужащих.
НАТО пересматривает свои военные планы, учитывая опыт конфликта на Украине. По информации агентства Reuters, со ссылкой на анонимного военного источника, альянс планирует создать от 35 до 50 дополнительных бригад. Это необходимо для того, чтобы отразить возможное «нападение со стороны России».

«По словам источника, формирование такого большого количества бригад может столкнуться с «серьёзными трудностями».Источник отказался предоставить дополнительную информацию, ссылаясь на секретность подобных планов альянса», — говорится в сообщении.

Агентство также отмечает, что пока не вполне понятно, откуда НАТО сможет найти необходимое количество кадров для формирования такого числа подразделений. Вероятно, государства-члены альянса смогут решить эту задачу за счёт переброски войск из других регионов, дополнительного набора персонала или использования «комбинированного подхода».

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НАТО активно перебрасывает ВВС к границам Польши
«Военная хроника»: три самолета НАТО экстренно переброшено в Польшу
08 июля 2024, 11:35

Фото: IStock/yucelyilmaz

НАТО экстренно перебросил авиацию к Польше из-за ракетного удара по Украине. Об этом сообщили военкоры Telegram-канала «Военная хроника».
«К польской границе спешно гонят «летающий танкер» Boeing KC-135T Stratotanker с британской авиабазы Милденхолл. Параллельно ему, предположительно, с итальянской авиабазы Сигонелла вылетел противолодочный самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon, а также самолёт ДРЛО Boeing E-3A Sentry ВВС Нидерландов с авиабазы Гайленкирхен в Германии», — говорится в материале.
В последнее время наблюдается повышенная активность натовских беспилотников-разведчиков над Черным морем, на что Минобороны РФ сообщило о необходимости принять срочные меры к их устранению.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Джон Хили рассказал о новом проекте военной помощи для Украины, который должен быть реализован в течении ближайших 100 дней. Всего с начала спецоперации Великобритания оказала Украине поддержку на сумму более 9 млрд долларов.

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Председатель КНР Си Цзиньпин назвал условие для прекращения огня на Украине
08 июля 2024, 10:57

Фото: сайт Кремля

Прекращения огня в ходе украинского конфликта можно будет добиться в том случае, если все крупные мировые державы будут проявлять положительную, а не отрицательную энергию. Важно не допускать подливания масла в огонь этого противостояния.
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Пекине. Китайский лидер подчеркнул, что скорейшее прекращение огня и поиск решений для мирного политического урегулирования конфликта на Украине в интересах всех сторон.

Он также добавил, что Китай постоянно и активно продвигает идею мирных переговоров, поощряя и поддерживая любые усилия, направленные на дипломатическое урегулирование кризиса. Международное сообщество должно всячески содействовать и создать условия для возобновления прямого диалога и переговоров противоборствующих сторон, заключил Си Цзиньпин.

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