ФСБ получит доступ к личным делам срочников перед прохождением службы

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Федеральная служба безопасности России сможет изучать документы призывников, которые претендуют на прохождение срочной службы в этом ведомстве. Информация следует из постановления правительства РФ.
В документе уточняется, что органы ФСБ принимают участие в отборе лиц, подлежащих призыву, для исполнения специальных обязанностей военной службы, в том числе с помощью получения доступа к их документам.
Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ об участии сотрудников ФСБ РФ в отборе призывников на службу. После чего в положение о Федеральной службе безопасности РФ был внесен ряд некоторых изменений.
Напомним, 28 июня Путин также подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.
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Ранее глава российского государства Владимир Путин подписал указ об участии сотрудников ФСБ РФ в отборе призывников на службу. После чего в положение о Федеральной службе безопасности РФ был внесен ряд некоторых изменений.
Напомним, 28 июня Путин также подписал указ о ежемесячной компенсационной выплате военнослужащим, которые проходят службу по контракту в зоне СВО.
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Екатерина Коршунова