Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы

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Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
Уточняется, что осколки упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.
Губернатор отметил, что в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. В регионе работала система противовоздушной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Губернатор отметил, что в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. В регионе работала система противовоздушной обороны.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова