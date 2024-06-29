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На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley

29 июня 2024, 09:14
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС.
По словам Кимаковского, киевский режим понес большие потери в боях за данный населенный пункт. Уточняется, что число погибших там солдат противника составляет несколько сотен.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы
29 июня 2024, 09:33

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
Уточняется, что осколки упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

Губернатор отметил, что в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. В регионе работала система ​противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинские военные минируют детские игрушки
Минобороны: российский сапёр рассказал, как ВСУ заминировали плюшевого зайца
29 июня 2024, 08:58

Фото: iStock/eranicle

Саперы ВСУ заминировали плюшевого зайца, который при нажатии кнопки говорил «Я тебя люблю», а затем должен был взорваться. Об этом сообщает российский военный с позывным Монтана, передает Минобороны РФ.
По словам бойца ВС РФ, к кнопке в игрушке был выведен электродетонатор. Он отметил, что российские специалисты обнаружили заминированную игрушку и обезвредили, никто не пострадал.

«Монтана» подчеркнул, что «ВСУ не брезгуют вообще ничем». В российском оборонном ведомстве добавили, что украинские боевики при отходе минируют окопы, блиндажи, радиостанции, магазины от оружия и личные вещи.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек
29 июня 2024, 08:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов написал в своем Telegram-канале, что пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище.
Уточняется, что в числе погибших значатся два ребенка. По словам Смирнова, несколько человек получили тяжелые ранения.

Пострадавших госпитализировали в Рыльскую районную больницу. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Крымске похоронили 8-летнюю девочку Софию, погибшую в Севастополе в результате ракетной атаки ВСУ 23 июня.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ
Минобороны: ПВО за ночь сбила над четырьмя регионами РФ шесть БПЛА ВСУ
29 июня 2024, 07:29

Фото: iStock/aapsky

Российские системы ПВО прошлой ночью сбили шесть украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что вражеские беспилотные летательные аппараты были ликвидированы в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом. Иных подробностей произошедшего не приводится.

Ранее российские средства ПВО сбили над пятью регионами РФ 25 беспилотников украинской армии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Стал известен способ спасения самолетов ВСУ от российских ударов
29 июня 2024, 06:02

Фото: iStock/porpeller

Вооружение силы Украины (ВСУ) поднимают самолеты в воздух, чтобы спасти их от российских атак. Этот метод раскрыл координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью РИА Новости.
«Как только включается тревога, украинские самолеты взлетают и летают, наворачивая круги», – рассказал Лебедев.

Ранее в Киеве был похоронен один из сбитых «Призраков Киева» Валентин Коренчук с позывным Бджоляр. Он был сбит во время боевого вылета в конце апреля 2024 года. Сбитый летчик служил в Васильковской 40-й бригаде тактической авиации ВСУ.

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Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев от минометного обстрела
МО: раненый прапорщик ВС РФ Хохлов спас сослуживцев от минометного обстрела
29 июня 2024, 03:45

Фото: iStock/zim286

Раненый старшина роты мотострелковой роты, прапорщик ВС России Игорь Ховлов спас своих сослуживцев от минометного огня в районе проведения специальной военной операции (СВО), передают «Известия».
По данным Министерства обороны, украинские военные вычислили транспорт, на котором ехал прапорщик, и организовали минометный обе обстрел, во время которого он был ранен. Однако он продолжил руководить эвакуацией, а затем оказал медицинскую помощь себе и некоторым другим военнослужащим. Затем Хохлов взял с собой раненого солдата и вывел машину из-под обстрела, цитируют «Известия».

Ранее Министерство обороны назвало количество военнослужащих украинской армии, сдавшихся в течение недели, – 56 солдат. За это время в зоне боевых действий были сбиты два украинских истребителя МиГ-29, около 600 самолетов и шесть ракет ATACMS.

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Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за погибших на СВО соотечественников
29 июня 2024, 01:57

Фото: istock/bloodua

Шри-Ланка запросила у РФ компенсацию за пострадавших и погибших в ходе СВО соотечественников. Об этом пишет Baza со ссылкой на МИД.
Министр иностранных дел Шри-Ланки Тарака Баласурия 26 и 27 числа встретился с замминистра РФ Андреем Руденко и заместителем министра обороны Александром Фоминым. Они обсудили выплаты семьям 17 погибших и раненых и досрочного расторжения контрактов со шри-ланкийцами.

Точное количество пострадавших сейчас не сообщается.

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ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ
МО: ВС РФ рассекретили и уничтожили ЗРК С-300 ПС ВСУ при помощи «Искандера-М»
28 июня 2024, 23:31

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). По сообщению Минобороны РФ, он был уничтожен из расчета системы ОТРК «Искандер-М».
«В результате удара уничтожены: радиолокационная станция РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабина боевого управления», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис оценил эффективность российских «Искандеров» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, это гораздо более современные системы, чем ATACMS.

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Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области
28 июня 2024, 22:53

Фото: iStock/e-crow

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» нанес удар по позициям зенитно-ракетного комплекса С-300ПС в Великодолинском Одесской области. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
Военное ведомство также опубликовало видео, демонстрирующее уничтожение ЗРК.



«Расчет ОТРК "Искандер" ВС РФ нанес ракетный удар по обнаруженной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300ПС. Средства объективного контроля подтвердили уничтожение цели. В результате удара были ликвидированы радиолокационная станция РПН, низковысотный обнаружитель (НВО) и кабина боевого управления», — сообщили в Минобороны.
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