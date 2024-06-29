Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты (БМП) Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении. Об этом пишет ТАСС.
По словам Кимаковского, киевский режим понес большие потери в боях за данный населенный пункт. Уточняется, что число погибших там солдат противника составляет несколько сотен.
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что ВС России нанесли ракетный удар по раскрытой позиции зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова