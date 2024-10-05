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ФСБ признала террористической группировку «Авангард народной воли»*

05 октября 2024, 18:59
Фото: iStock/irene_rebrova

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ России внесла группировку «Авангард народной воли»* в список террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Отмечается, что группировка «Концепция А.Н.В. (Авангард Народной Воли)»* была включена в единый федеральный реестр организаций, куда также входят иностранные и международные компании, признанные в соответствии с законодательством РФ террористическими.

В ведомстве отметили, что решение о признании группировки террористической вынес Центральный окружной военный суд.



Напомним, что в августе 2022 года члены группировки пытались взорвать самодельное взрывное устройство около ТЭЦ-2 в Тюмени. Их оперативно задержали силовики. Позднее выяснилось, что они собирались устроить серию терактов в нескольких регионах России.

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*признана террористической и запрещена на территории России
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#россия
Буркина-Фасо отзывает лицензии на добычу золота у зарубежных компаний
05 октября 2024, 19:34

Фото: iStock/bodnarchuk

Буркина-Фасо приступила к отзыву лицензии на деятельность у ряда зарубежных корпораций, занимающихся добычей золота в стране. Об этом президент переходного периода Ибрагим Траоре сообщил в эфире местной радиостанции RTB.
Он задался вопросом, зачем государство даёт право иностранцам добывать своё золото, если местные компании хорошо с этим справляются. В связи с этим, было принято решение отозвать лицензии у ряда международных корпораций, чтобы полностью перевести добычу золота местным компаниям.

Один из слушателей уточнил о судьбе одного из буркинийских золотых рудников. Траоре заявил, что он и многие другие в скором времени могут перейти под государственное управление.

При этом глава государства не стал называть конкретные корпорации, у которых была отозвана лицензия.

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Накануне 7 октября в Берлине проходят произраильская и пропалестинская акции
05 октября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/ibway

В преддверии годовщины нападения радикального движения ХАМАС в Берлине проходит крупная демонстрация в поддержку Палестины. Практически одновременно в другой части столицы ФРГ проходит произраильская акция.
Поддерживающие Палестину активисты собрались неподалёку от берлинской площади Luftbrücke, передаёт корреспондент ТАСС. Они держат в руках флаги палестинские флаги, плакаты и лозунги. На транспарантах, в частности, написано: «Один год геноцида — мир наблюдает», «Мы против террора». Лозунги в поддержку Палестины раздаются на немецком, английском и французском языках. Слышны также арабские мелодии. Среди митингующих люди самого разного возраста — от совсем пожилых до молодёжи и даже детей.

Практически одновременно в другой части Берлина проходит манифестация в поддержку еврейского государства. Её участники прошли маршем от университета имени Гумбольдта в сторону Rosa-Luxemburg Platz, где проходит финальный митинг. Девиз акции можно прочитать на большом баннере: «Против антисемитского Интернационала». По наблюдениям корреспондента ТАСС, обе демонстрации проходят мирно, без эксцессов. Порядок на улицах охраняют около 500 полицейских.

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#хамас
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«Спасти американцев»: в США призвали не помогать украинским террористам
Хинкл: США должны помогать пострадавшим от урагана, а не украинским террористам
05 октября 2024, 18:15

Фото: iStock/Andrii Atanov

Правительство США по-прежнему не помогло огромному количеству американцев, пострадавших от урагана «Хелен», но при этом готово в кратчайшие сроки выделить из бюджета миллиарды долларов на военную помощь Украине или Израилю. На этом указал американский журналист Джексон Хинкл в соцсети Х.
Он подчеркнул, что у американских властей почему-то нет средств для спасения американцев от урагана, но есть огромные деньги на продолжение финансирования «террористов в Израиле и на Украине». Журналист назвал такой расклад полной чушью.

Напомним, что ураган «Хелен», обрушившийся на США, серьёзно повредил энергосистему страны. В результате без электричества остались около миллиона человек. Большая часть пострадавших проживает в Северной и Южной Каролине, причём в первом штате электричества лишились 90% жителей.

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#израиль
#финансирование
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#деньги
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«Ливан станет второй Газой»: Макрон требует прекратить поставки оружия Израилю
Макрон потребовал прекратить поставки оружия Израилю
05 октября 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон потребовал прекратить поставлять оружие Израилю. Об этом политик заявил 5 октября в эфире французского радио, передает израильское издание The Jerusalem Post.
«Я думаю, что сегодня приоритетом является возвращение к политическому решению и прекращение поставок оружия для ведения боевых действий в секторе Газа», — цитируют заявление Макрона израильские СМИ.

По словам французского лидера, он сообщил об этом премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Глава государства также высказался о ситуации в Ливане, который «может стать еще одной Газой».
«Мы видим, что происходит, и это заметно по общественному мнению у нас, но еще сильнее — в самом регионе. По сути, зарождается чувство ненависти, которое подпитывает конфликт», — заявил Макрон.

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что готовит серьезный ответ Ирану на ракетную атаку Израиля 1 октября. Военные призвали союзников к сотрудничеству.

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#конфликт
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#макрон
#израиль
#оружие
#ливан
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Рамзан Кадыров награждён знаком «Почётный строитель России»
05 октября 2024, 17:38

Фото: сайт Кремля

Главу Республики Чечня Рамзана Кадырова наградили знаком «Почётный строитель России». Награда вручена чеченскому лидеру за многолетний труд и заслуги в сфере строительства.
Почётный знак руководителю Чечни вручил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, передаёт корреспондент ТАСС. Символично, что это произошло на церемонии открытия нового жилого комплекса в Грозном.

Рамзан Кадыров напомнил, что когда только начиналось восстановление Чечни, в год вводилось в эксплуатацию только 45 тысяч квадратных метров жилья. В настоящее время темпы строительства значительно возросли, и каждый год в республике сдаются в эксплуатацию уже миллионы квадратных метров.

Строительство нового жилого комплекса в Грозном глава Чечни и почётный строитель России назвал важнейшим этапом реализации федерального проекта по расселению людей из аварийного жилья.

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#рф
#чечня
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Словакия призывает Украину сохранить транзит газа и нефти в Европу
Фицо: Украине было бы разумно сохранить транзит газа и нефти в Европу
05 октября 2024, 17:31

Фото: iStock/MikeMareen

Украине было бы разумно сохранить транзит газа и нефти через свою территорию в Европу. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы «Субботние диалоги».
Словакия имеет инфраструктуру для транзита нефти и газа, подобное оборудование имеется и у Украины. Братислава поддерживает Киев в вопросе вступления в Евросоюз и ожидает разумных действий от него, поскольку неразумно не использовать имеющуюся инфраструктуру, которая выгодна и Украине, и Словакии, отметил Фицо.

Он подчеркнул, что оба государства получают доходы от транзита нефти и газа через свои территории. На предстоящем в понедельник раунде переговоров кабминов Словакии и Украины о намерен убедить киевских представителей сохранить транзит ресурсов.

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#словакия
#украина
#россия
#евросоюз
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ЦАХАЛ готовит «серьезный и значимый» ответ Ирану
ЦАХАЛ заявил о подготовке серьезного ответа Ирану на атаку Израиля
05 октября 2024, 17:30

Фото: istockphoto/barbaraaaa

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ готовит «серьезный и значимый» ответ на атаку со стороны Ирана. Об этом сообщили 5 октября военные СМИ израильской армии «Галей ЦАХАЛ».
Неназванный источник сообщил, что армия тратит на подготовку большую часть времени. Кроме того в наступательных действиях израильские военные рассчитывают на сотрудничество стран-партнеров.
«Иранская атака будет иметь последствия для Ирана, они должны это понимать», — заявляют военные.

Представители ЦАХАЛ также сообщили, что в ходе атаки 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля 201 баллистическую ракету. По заявлению военных, большую часть ракет перехватили израильские ПВО.

Ранее США признались, что не могут с полной уверенностью утверждать о возможности избежать полномасштабную войну на Ближнем Востоке.

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#военные
#армия
#иран
#атака
#пво
#израиль
#цахал
#война
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Оборонительный «Восточный щит» построит Польша на границе с Россией и Белоруссией
Польша построит оборонительный щит на границе с Россией и Белоруссией
05 октября 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Stadtratte

Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года. Об этом сообщил 5 октября заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
В сеть оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» будут входить бункеры, заграждения и разведывательные системы.

«В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов «Восточного щита» на военных полигонах. А в этом году мы начнем строить первые элементы на северной и восточной границах», — цитирует Томчика пресс-служба Минобороны Польши.
Отмечается, что расходы на оборонительные укрепления Польши составят более 2,5 миллиардов долларов. Закончить строительство «щита» на границе с Белоруссией и Россией польские власти должны в 2028 году.

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#белоруссия
#военные
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Обвинение запросило семь лет колонии воевавшему за ВСУ наёмнику из США Хаббарду
05 октября 2024, 16:27

Фото: istockphoto/Zolnierek

Государственное обвинение запросило наказание в виде семи лет лишения свободы для гражданина США Стефана Хаббарда. Он воевал против России в качестве наёмника в рядах ВСУ.
Прокурор также просил суд учесть при вынесении приговора возраст подсудимого и то, что он полностью признал свою вину, передаёт «Интерфакс». 72-летний американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Хаббарда минимальный срок.

Как было установлено судом и следствием, американец проживал на Украине с 2014 года. Он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, согласно которому должен был получать денежное вознаграждение не менее тысячи долларов США в месяц. Он прошёл обучение, получил оружие и обмундирование и участвовал в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.

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Обвиняемый в наёмничестве американец Хаббард получал тысячу долларов в месяц
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#оружие
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