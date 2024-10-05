ФСБ признала террористической группировку «Авангард народной воли»*

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ФСБ России внесла группировку «Авангард народной воли»* в список террористических организаций. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Отмечается, что группировка «Концепция А.Н.В. (Авангард Народной Воли)»* была включена в единый федеральный реестр организаций, куда также входят иностранные и международные компании, признанные в соответствии с законодательством РФ террористическими.
В ведомстве отметили, что решение о признании группировки террористической вынес Центральный окружной военный суд.
Напомним, что в августе 2022 года члены группировки пытались взорвать самодельное взрывное устройство около ТЭЦ-2 в Тюмени. Их оперативно задержали силовики. Позднее выяснилось, что они собирались устроить серию терактов в нескольких регионах России.
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*признана террористической и запрещена на территории России
В ведомстве отметили, что решение о признании группировки террористической вынес Центральный окружной военный суд.
Напомним, что в августе 2022 года члены группировки пытались взорвать самодельное взрывное устройство около ТЭЦ-2 в Тюмени. Их оперативно задержали силовики. Позднее выяснилось, что они собирались устроить серию терактов в нескольких регионах России.
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*признана террористической и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова