Готовили нападение на школьников: ФСБ показала видео допроса проукраинских радикалов

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Один из задержанных в России приверженцев радикального сообщества признался, что планировал нападение на одноклассников в школе. Видео допроса проукраинских радикалов, которые склоняли подростков к насилию, опубликовала ФСБ 1 октября.
«Хотел зайти в класс, принести оружие, подождать, пока все будут в классе», — говорит подросток в кадре.
На видеозаписи показано, как проукраинские радикалы испытывали зажигательные смеси, бросая бутылки с жидкостью в стену. При этом другой подросток стрелял из самодельного пистолета.
Всего обыски и задержания прошли в 78 регионах России в отношении 252 участников радикального движения, среди которых 156 несовершеннолетних, сообщает ФСБ. Задержали 39 сторонников запрещенных украинских террористических организаций. Возраст задержанных от 14 до 35 лет.
«Установлена причастность девяти подростков к подготовке вооруженных нападений в образовательных и религиозных учреждениях, а также в местах с массовым пребыванием граждан», — говорится в официальном сообщении ФСБ России.
У задержанных забрали огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и компоненты для взрывчаток. Во время обысков нашли пропагандистскую литературу и символику украинских террористических организаций.
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Лия Мурадьян