ФСБ раскрыла планы Гитлера по созданию атомной бомбы в нацистской Германии

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Архивные документы по созданию атомного оружия в нацистской Германии раскрыла ФСБ России. Отрывки из них опубликованы на сайте ведомства. Нацисты собирались при помощи ракет «Фау-2» бить по советским промышленным центрам в Средней Азии и на Урале.
В конце 30-х годов прошлого столетия немецкие ученые внесли огромный вклад, чтобы создать основы атомной физики. Нацистская Германия стала первым государством, которое запустило проект создания атомной бомбы. Руководителем генерального реферата вооружения и строительства был Вернер Вехтер.
Он рассказал, что в 1944 году разрабатывались проекты бомбардировщиков, способных разрушить, помимо советских промышленных объектов, промышленные объекты Северной Америки. Основным руководителем проекта был Вальтер Дорнбергер.
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Никита Кротов