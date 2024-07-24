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Представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные ВС РФ поразили расположение запрещенных в России украинских группировок «Кракен»* и «Айдар»** в пригороде Харькова. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, удар пришелся по населенному пункту Лесное, где находится дорожная развязка в сторону Белгорода и окружная дорога. Он отметил, что на днях туда прибыли до 200 боевиков ВСУ. Подтверждений тому, что среди них были иностранные наемники, нет, добавил подпольщик.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
«Но там были нацисты из запрещенных в России экстремистских группировок «Кракен»* и «Айдар»**, — отметил Лебедев.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отказался раскрыть данные о потерях среди украинских военных, поскольку опасается, что ими воспользуется РФ. По его словам, информация о потерях носит конфиденциальный характер.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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* «Кракен» — запрещённая в России организация.
** «Айдар» — признан в России экстремистским и запрещён.
Дарья Осипова