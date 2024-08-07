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Вооруженные силы Украины перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых «Медведи SS». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты «Медведи SS», — пояснил председатель комиссии.
Рогов отметил, что сейчас их перебросили в Харьковскую область. Он добавил, что переброска сил противника на Харьковское направление продолжается.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.
До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.
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Дарья Осипова