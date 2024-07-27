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Сотни идейных нацистов со всего мира отправились воевать за Киев в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.
По его словам, многие из них принадлежат к таким подразделениям, как «Правый сектор»* или полк «Азов*, поскольку они подходят по взглядам.
По словам бывшего подполковника, «это серьезная тенденция, и их количество исчисляется сотнями».
Ранее российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Нежине Черниговской области.
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«И идейные нацисты, вот реально сторонники нацистской идеологии, которые приезжают даже не по линии государства», – заявил Прозоров.
По словам бывшего подполковника, «это серьезная тенденция, и их количество исчисляется сотнями».
Ранее российские войска ударили по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Нежине Черниговской области.
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Александр Климов