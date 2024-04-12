ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском

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Федеральная служба безопасности России рассекретила архив операции советских спецслужб против группы французов-коллаборационистов, которые воевали на стороне гитлеровской Германии под Брянском в 1943 году. Соответствующий архивный документ опубликован на сайте Президентской библиотеки.
В докладе начальника 4-го Управления НКВД СССР Павла Судоплатова, который руководил разведывательно-диверсионной работой в тылу противника, говорится о том, что взятый в плен француз ранее сообщил о подготовке немцами большой операции против партизан Клетнянских лесов. Судоплатов отметил, что немецкие гарнизоны в населенных пунктах в районе Брянска пополнялись за счет французов из «легиона по борьбе с большевизмом» и украинских националистов.
Уточняется, что в гарнизон брали французов и украинцев по причине острой нехватки немецких солдат.
Ранее сообщалось, что в Вильнюсе задержан мужчина по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве. Задержанный злоумышленник оказался гражданином Литвы 1974 года рождения.
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Уточняется, что в гарнизон брали французов и украинцев по причине острой нехватки немецких солдат.
Ранее сообщалось, что в Вильнюсе задержан мужчина по делу о двух нападениях на российское посольство в Литве. Задержанный злоумышленник оказался гражданином Литвы 1974 года рождения.
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Екатерина Коршунова