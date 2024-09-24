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Федеральная служба безопасности России опубликовала рассекреченные архивные материалы, касающиеся массовых казней мирных украинцев, которые были совершены поляками в марте 1945 года в селе Скопов, расположенном недалеко от Перемышля.
Согласно опубликованным данным, жертвы, в том числе православное духовенство и малолетние дети, подвергались жестоким пыткам: детей сжигали заживо, взрослым выкалывали глаза, а тела убитых кололи штыками.
Переселение этнических украинцев из Польши началось после подписания Люблинского соглашения 9 сентября 1944 года, которое касалось эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории Украинской ССР. Официально документ предусматривал добровольное переселение, однако на практике это обернулось насильственной депортацией, сопровождавшейся массовыми актами насилия против украинцев.
Эти рассекреченные материалы подчеркивают трагические события, произошедшие в послевоенный период, и необходимость изучения истории для предотвращения подобных актов насилия в будущем.
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Переселение этнических украинцев из Польши началось после подписания Люблинского соглашения 9 сентября 1944 года, которое касалось эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории Украинской ССР. Официально документ предусматривал добровольное переселение, однако на практике это обернулось насильственной депортацией, сопровождавшейся массовыми актами насилия против украинцев.
Эти рассекреченные материалы подчеркивают трагические события, произошедшие в послевоенный период, и необходимость изучения истории для предотвращения подобных актов насилия в будущем.
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Елена Перлова